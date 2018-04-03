اعتقال 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابى فى الأنبار العراقية

اعتقال 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابى فى الأنبار العراقيةالثلاثاء، 03 أبريل 2018 07:06 م
شرطة الأنبار- أرشيفية
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اعتقلت القوات الأمنية العراقية اليوم الثلاثاء، 4 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك خلال عملية أمنية استباقية غربى محافظة الأنبار.
وقال مصدر أمنى فى قيادة حشد محافظة الأنبار - وفقا لقناة (العراقية) الإخبارية - إن القوات الأمنية شرعت فى حملة استباقية وفقا لمعلومات استخباراتية استهدفت مناطق مختلفة (الرطبة) و(القائم) و(هيت) غربى الأنبار"، موضحا أن الحملة أسفرت عن اعتقال 4 من عناصر التنظيم الإجرامي.
على جانب آخر، أكد مصدر أمني، "أن عشرات الدواعش نجحوا فى التسلل من سوريا إلى مناطق الأنبار الغربية نتيجة مطاردة فلولهم من قبل الجيش السوري، لافتا إلى أن وادى حوران وودادى القذف يعدان من أهم مناطق تواجد عناصر التنظيم الإجرامى مما يشكل خطرا على المناطق الغربية المحررة.
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