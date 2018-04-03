استمرار الاحتفالات فى العريش بفوز الرئيس السيسى بولاية ثانية

استمرار الاحتفالات فى العريش بفوز الرئيس السيسى بولاية ثانيةالثلاثاء، 03 أبريل 2018 08:18 م
احتفالات العريش
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نظم شباب مدينة العريش، مساء اليوم، احتفالا شعبيا، بمناسبة فوز عبد الفتاح السيسى برئاسة الجمهورية.
وانطلقت الاحتفالات بمشاركة أطفال يرفعون الأعلام على أنغام الأغانى الوطنية فى ميدان الرفاعى، أمام نادى سيناء الرياضى وسط المدينة.
وقال عبد الكريم حجازى إنه تم اختيار المكان لانطلاق الاحتفالات بتنظيم ومشاركة من النادى وتحت إشراف مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، لافتا إلى أن الاحتفالات مستمرة.
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