استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس







أ ش أ

استشهد شاب فلسطينى متأثرا بجروحه بعد وقت قصير من إطلاق النار عليه، صباح اليوم الثلاثاء، من قبل أحد عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلى بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب مفرق مستوطنة "ارئيل" المقامة على اراضى سلفيت جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وكان جندى إسرائيلى قد أطلق النار على الشاب بعد أن اصطدمت سيارته بمحطة انتظار الحافلات بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس، فأصيب بجروح خطيرة واعلن بعد وقت قصير جدا عن استشهاده متأثرا بإصابته ، ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات فى صفوف الجنود أو الأشخاص الموجودين بمحطة الحافلات.

وزعمت مصادر إسرائيلية أن سائق المركبة قاد سيارته مسرعا باتجاه المحطة فأطلق جنود الاحتلال النار عليه.