اجتماع لجنة تقييم المرشحين لمنصب عميد كلية الطب البيطرى ببنى سويف







بنى سويف - هانى فتحى

عقدت اللجنة المشكلة لاختيارعميد كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف،اجتماعا برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس اللجنة ورئيس الجامعة،والدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة السابق،والدكتور أنس جعفر الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق ومحافظ بني سويف الأسبق،والدكتور محمد قنديل الأستاذ بكلية الطب البيطري، والدكتور شوقي سليمان إبراهيم والأستاذ المتفرغ بالكلية،لمناقشة المشروع المقدم من كل مرشح لتطوير الكلية.

وأشار رئيس الجامعة فى بيان له اليوم إلى أن أهم معايير الاختيار هي التميز العلمي والفكري والكفاءة التنظيمية والمهارات القيادية والخبرات السابقة علمية وأكاديمية وإدارية، إضافة إلى المعايير الخاصة بالقيم الحاكمة والتفاعل الإيجابي في ضوء الحفاظ على الهوية المصرية.

يشار إلى أن المرشحين لمنصب عميد كلية الطب البيطري هم: صبري تمام رئيس قسم الفيروسات بالكلية، والدكتور أحمد ممدوح أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة سمر سيد توفيق أستاذ التغذية والتغذية الإكلينيكية، والدكتور خالد محي الدين أستاذ الفسيولوجيا بالكلية.