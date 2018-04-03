إنشاء طرق وتطوير شاطئ الطور العام و120 فدانا لشباب المحافظة







جنوب سيناء – فايزة مرسال

التقى اللواء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمقر الهيئة بالقاهرة، إذ تم توقيع بروتوكول تنفيذ المحاور العرضية للربط بين طريق السلام والطريق الأوسط، والطريق الدائرى والعكسى بمدينة شرم الشيخ، لتسهيل الحركة المرورية أثناء المؤتمرات الدولية، والزيارات الرئاسية، تمهيدا لتطوير منطقة خليج نعمة، وذلك فى إطار اللقاءات المستمرة لمحافظ جنوب سيناء لدعم وتنمية المحافظة وإزالة معوقات التنمية، والاتفاق على سرعة البدء فى 4 محطات تحلية مياه البحر، فى كل من "مدينة رأس سدر، وأبوزنيمة، ودهب، ونويبع"، ودراسة دعم المحافظة ببعض محطات التحلية الأخرى.

كما تم الاتفاق على البدء فى تنفيذ محور التنمية من مدينة طور سيناء، إلى مدينة سانت كاترين "طريق وادى حبران"، والاتفاق على دراسة تنفيذ تطوير مطار سانت كاترين، ومناقشة الموقف التنفيذى لطريق النفق/ شرم الشيخ الجارى تنفيذه، وإنشاء 10 كابينة استخدام يوم واحد "داى يوز" بشاطئ الطور العام، بتكلفة 1 مليون جنيه، فى إطار إنشاء شاطئ عام كمتنفس لأهالى مدينة الطور، وحضر اللقاء المهندس جمال أبو الهدى مدير عام مديرية الطرق بجنوب سيناء.

كما التقى محافظ جنوب سيناء، بالمدير التنفيذى لصندوق تحيا مصرإبراهيم كرم، إذ تم الاتفاق على الاستفادة من خبرات الشباب المتميز نتيجة لمشاركته فى مشروع مزارع مصر الخير، وسيتم توزيع 120 فدانا على 120 شابا بمعدل 1 فدان لكل شاب، بالإضافة لمنزل و20 رأس ماشية، و50 نخلة لكل شاب بغرض إقامة مجتمع زراعى تنموى بطور سيناء، وتوفير الفرص للشباب وتوفير الغذاء الحيوانى وزيادة الإنتاج.