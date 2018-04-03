video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 أبريل 2018 07:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إنشاء طرق وتطوير شاطئ الطور العام و120 فدانا لشباب المحافظة

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 05:29 م
إنشاء طرق وتطوير شاطئ الطور العام و120 فدانا لشباب المحافظة جانب من اللقاء


جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

التقى اللواء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمقر الهيئة بالقاهرة، إذ تم توقيع بروتوكول تنفيذ المحاور العرضية للربط بين طريق السلام والطريق الأوسط، والطريق الدائرى والعكسى بمدينة شرم الشيخ، لتسهيل الحركة المرورية أثناء المؤتمرات الدولية، والزيارات الرئاسية، تمهيدا لتطوير منطقة خليج نعمة، وذلك فى إطار اللقاءات المستمرة لمحافظ جنوب سيناء لدعم وتنمية المحافظة وإزالة معوقات التنمية، والاتفاق على سرعة البدء فى 4 محطات تحلية مياه البحر، فى كل من "مدينة رأس سدر، وأبوزنيمة، ودهب، ونويبع"، ودراسة دعم المحافظة ببعض محطات التحلية الأخرى.

كما تم الاتفاق على البدء فى تنفيذ محور التنمية من مدينة طور سيناء، إلى مدينة سانت كاترين "طريق وادى حبران"، والاتفاق على دراسة تنفيذ تطوير مطار سانت كاترين، ومناقشة الموقف التنفيذى لطريق النفق/ شرم الشيخ الجارى تنفيذه، وإنشاء 10 كابينة استخدام يوم واحد "داى يوز" بشاطئ الطور العام، بتكلفة 1 مليون جنيه، فى إطار إنشاء شاطئ عام كمتنفس لأهالى مدينة الطور، وحضر اللقاء المهندس جمال أبو الهدى مدير عام مديرية الطرق بجنوب سيناء.

كما التقى محافظ جنوب سيناء، بالمدير التنفيذى لصندوق تحيا مصرإبراهيم كرم، إذ تم الاتفاق على الاستفادة من خبرات الشباب المتميز نتيجة لمشاركته فى مشروع مزارع مصر الخير، وسيتم توزيع 120 فدانا على 120 شابا بمعدل 1 فدان لكل شاب، بالإضافة لمنزل و20 رأس ماشية، و50 نخلة لكل شاب بغرض إقامة مجتمع زراعى تنموى بطور سيناء، وتوفير الفرص للشباب وتوفير الغذاء الحيوانى وزيادة الإنتاج.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ جنوب سيناء يعدد مزايا المنطقة الحرة الجديدة لنويبع: توفر 14 ألف فرصة عمل بـ400 مليون دولار.. وعائد سنوى مليار دولار.. والنائب عطية موسى: منارة لجذب الاستثمارات الدولية.. وشيخ قبيلة المزينة: "هتشغل ولادنا"

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

تطوير الشواطئ بطور سيناء

توقيع بروتوكول

ربط طريق السلام والطريق الأوسط

جنوب سيناء




لا تفوتك
النائب العام يحيل 6 بينهم مهندسان بمكتب ممدوح حمزة للجنايات بقضية رشوة

النائب العام يحيل 6 بينهم مهندسان بمكتب ممدوح حمزة للجنايات بقضية رشوة

وزير النقل: المواطن سيرى سكة حديد مختلفة بعد عامين (صور)

وزير النقل: المواطن سيرى سكة حديد مختلفة بعد عامين (صور)

مثقفون ينعون احمد خالد توفيق.. إبراهيم المعلم: أسعد أجيالاً بأدبه الرفيع.. أحمد مراد: سلاما عليك وإليك.. سامح فايز: خسارة لجيل كامل.. حسن الجندى: تربيت على كتبه وكان حلمى أقابله

مثقفون ينعون احمد خالد توفيق.. إبراهيم المعلم: أسعد أجيالاً بأدبه الرفيع.. أحمد مراد: سلاما عليك وإليك.. سامح فايز: خسارة لجيل كامل.. حسن الجندى: تربيت على كتبه وكان حلمى أقابله

قطر تغازل العمالة الأجنبية بـ5 ملايين دولار للتعتيم على انتهاكات ملف المونديال.. صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل صفقة الدوحة لتمرير مشروعات كأس العالم 2022.. ومراقبون: محاولة ساذجة لإرضاء الرأى العام

قطر تغازل العمالة الأجنبية بـ5 ملايين دولار للتعتيم على انتهاكات ملف المونديال.. صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل صفقة الدوحة لتمرير مشروعات كأس العالم 2022.. ومراقبون: محاولة ساذجة لإرضاء الرأى العام

وزير التموين: افتتاح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان من 10 إلى 13 مايو المقبل (صور)

وزير التموين: افتتاح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان من 10 إلى 13 مايو المقبل (صور)

سكاى: محمد صلاح أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى بفارق كبير عن المنافسين

سكاى: محمد صلاح أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى بفارق كبير عن المنافسين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة