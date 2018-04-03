أسرة بآداب سوهاج تناقش مشكلة العشوائيات بندوة تثقيفية

أسرة بآداب سوهاج تناقش مشكلة العشوائيات بندوة تثقيفيةالثلاثاء، 03 أبريل 2018 11:32 ص
الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج ـ محمود مقبول
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صرح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعه سوهاج أن أسرة مزايا بكلية الآداب بجامعة سوهاج، تنظم اليوم الثلاثاء، ندوة عن العشوائيات بالمحافظة وكل ما يحيط بها من مشكلات اجتماعية، بيئية وصحية وكيفية معالجتها، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم.
وقال رئيس الجامعة، إن مشكلة العشوائيات هي من أصعب المشكلات التي تواجه الدولة ككل، فهي متأصلة، ومتشعبة وشديدة التعقيد وتحتاج لتكاتف المجتمع بأكمله للوقوف على أصولها وبترها من جسم الدولة.
وأضاف الدكتور فتوح خليل المشرف على الكلية، أنه يحاضر بالندوة الدكتورة سحر هاشم عز الدين المدرس بقسم علم الاجتماع، وتتضمن عددا من الفقرات الفنية تقام على هامشها، منها، "اسكتش مسرحي، شعر، غناء وإلقاء".
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