وصول 360 سائحا لميناء الإسكندرية على متن الباخرة السياحية "Le Lyrial"الأحد، 29 أبريل 2018 10:36 ص
السياح بميناء الاسكندريه-ارشيفية
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قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية إن ميناء الإسكندرية استقبل اليوم الأحد السفينة السياحية الفرنسية "لي ليريال"، و على متنها 218 سائحا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 142 فرد.
وأضاف الغندور فى بيان أن غاطس السفينة 6 متر وطولها 165 متر، وعرضها 20 متر، وقد تراكت على رصيف 24 بالمحطة البحرية.
ووجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بوصول السائحين في سهولة ويسر وأمان.
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