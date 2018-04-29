وزير خارجية فرنسا يؤكد أهمية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية صور







كتب - أحمد جمعة - تصوير حسين طلال

قال وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان، إن بلاده تدعم العملية السياسية التى يقودها غسان سلامة، مشددا على أهمية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية للحفاظ على سلامة أراضى ليبيا، مشددا على أهمية استعدادات ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وأكد وزير الخارجية الفرنسى، فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية سامح شكرى، الأحد، أنه يتحدث عن حقوق الإنسان فى كل لقاءاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن فرنسا تتحدث بوضوح وثقة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.















































































