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وزير الإدارة المحلية اليمنى: احتجاز "الحوثيط للسفن في الحديدة عمل إرهابى

الأحد، 29 أبريل 2018 09:47 م
وزير الإدارة المحلية اليمنى: احتجاز "الحوثيط للسفن في الحديدة عمل إرهابى ميليشيا الحوثى ـ أرشيفية


كتبت: إيمان حنا
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أدان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية استخدام ميناء الحديدة في مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني والاستخدام غير القانوني للميناء.

واعتبر فتح في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان منع مليشيا الحوثي افراغ 11979 طن من الديزل و84326 من البترول في الميناء رغم السماح بدخولها من قيادة تحالف دعم الشرعية، وفق تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي أمر يخالف القوانين الدولية والإنسانية ويساهم الى حد كبير في زيادة مأساة الشعب اليمني ويعد تصرفاً مخالفاً لكل القوانين..داعياً منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي الى ممارسة كافة الضغوطات على المليشيات للإفراج المباشر عن المواد البترولية وإيقاف التدخل في الشأن الاغاثي والإنساني.

وقال فتح "ان المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى في الوقوف صفاً واحداً واتخاذ مواقف أكثر حزما وقوة في وجه المليشيا الانقلابية لوقف كافة انتهاكاتها بحق انباء الشعب اليمني في كل المحافظات".. مؤكداً أن الصمت حيال هذه الانتهاكات أمر غير جائز ولا يأتي متسقاً مع القوانين الإنسانية التي تدعو إليها الأمم المتحدة".

وأضاف فتح" ان المليشيا الانقلابية وخلال ثلاث سنوات من انقلابها على الحكومة الشرعية وسيطرتها على الميناء، كرست كل جهودها لإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية واستهداف السفن الاغاثية والتجارية، واستخدمت الألغام البحرية في تهديد الملاحة البحرية"..موضحاً ان بقاء الموانئ والمنافذ بيد مليشيات إرهابية لا تلتزم بالقانون الدولي والمبادئ الإنسانية، يشكل خطرا على الشعب اليمني والمجتمع الدولي بأسره".

وجدد فتح مطالبته للمجتمع الدولي بممارسة كافة الضغوط على المليشيا لتسليم كافة المطارات والموانئ للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا..مثمناًَ في هذا الإطار جهود كافة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والمنظمات الدولية الداعمة للشعب اليمني والحكومة اليمنية الشرعية.


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