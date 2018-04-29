نائب منوف: إنشاء كوبرى على المشروع الشرقى بترعة الزلاقة بتكلفة 564ألف جنيه







المنوفية _ محمد فتحى

أعلن النائب عبد الحكم شاهين عضو مجلس النواب عن دائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية، عن الحصول على موافقة بإنشاء كوبرى على المشروع الشرقى على ترعة الزلاقة، وذلك على نفقة الدولة بتكلفة 564 ألف جنيه.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إدارج إنشاء الكوبرى فى خطة هذا العام 2017 _ 2018 .

وقال المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، إنه سيتم حصر الطرق المعتمدة فى موازنة هذا العام، وذلك لسرعة الانتهاء منها، والعمل على رصف الطرق الأخرى حسب الاعتمادات المالية الموزعة بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.

كان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح بأنه جار طرح خطة رصف عدد من الطرق وإنشاء كبارى، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة .

وأشار عبد الدايم، إلى أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين.