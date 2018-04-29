مقتل 3 عناصر من داعش فى الموصل بالعراق

مقتل 3 عناصر من داعش فى الموصل بالعراقالأحد، 29 أبريل 2018 01:14 م
الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الأحد، أن الاستخبارات العسكرية تمكنت من تصفية 3 إرهابيين كانوا يقومون بنقل المؤونة والأغذية لداعش فى الموصل.
وقال الناطق باسم الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى - أن مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 20 و بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من قتل ثلاثة إرهابيين كانوا يقومون بنقل المؤونة والأغذية إلى إحدى المضافات عبر نهر دجلة من جهة النمرود إلى القيارة فى الموصل.
وأضاف رسول - بحسب البيان - أن فوج الرد السريع الثانى التابع لشرطة نينوى ألقى القبض على 3 عناصر من تنظيم داعش الإرهابى فى منطقة القوسيات شمال مدينة الموصل، صادر بحقهم مذكرات قبض.
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