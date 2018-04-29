مقتل 3 عناصر من داعش فى الموصل بالعراق







بغداد (أ ش أ)

أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الأحد، أن الاستخبارات العسكرية تمكنت من تصفية 3 إرهابيين كانوا يقومون بنقل المؤونة والأغذية لداعش فى الموصل.

وقال الناطق باسم الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى - أن مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 20 و بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من قتل ثلاثة إرهابيين كانوا يقومون بنقل المؤونة والأغذية إلى إحدى المضافات عبر نهر دجلة من جهة النمرود إلى القيارة فى الموصل.

وأضاف رسول - بحسب البيان - أن فوج الرد السريع الثانى التابع لشرطة نينوى ألقى القبض على 3 عناصر من تنظيم داعش الإرهابى فى منطقة القوسيات شمال مدينة الموصل، صادر بحقهم مذكرات قبض.