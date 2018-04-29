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مقتل وإصابة 18 مدنيا فى قصف على الأحياء الجنوبية من دمشق

الأحد، 29 أبريل 2018 04:00 ص
مقتل وإصابة 18 مدنيا فى قصف على الأحياء الجنوبية من دمشق جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية


دمشق أ ش أ
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أعلن رئيس مركز المصالحة الروسى فى سوريا، اللواء يورى يفتوشينكو مقتل مدنيين اثنين وإصابة 16 آخرين فى قصف، نفذه مسلحون على الأحياء الجنوبية من العاصمة السورية دمشق.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الليلة عن يفتوشينكو، قوله إن مسلحين من مخيم اليرموك قصفوا أحياء التضامن والميدان والقدم الواقعة فى الجزء الجنوبى من دمشق مما تسبب فى مقتل مدنيين اثنين وجرح 16.

وأضاف أنه على الرغم من القصف المتكرر لأحياء العاصمة وضواحيها، يعمل الجانب الروسى مع الحكومة السورية على تحسين الأوضاع فى ريف دمشق.

وقد دمرت وحدات الجيش السوري، أوكارا للتنظيمات المسلحة، فى منطقة الحجر الأسود جنوب العاصمة "دمشق".

يذكر أن وحدات الجيش السورى تمكنت - خلال الأيام الماضية - من كسر دفاعات التنظيمات المسلحة وقطع العديد من خطوط إمدادها بعد اشتباكات عنيفة سقط خلالها العديد من المسلحين بين قتيل ومصاب وتدمير العديد من الآليات والمقرات بما فيها من ذخيرة وعتاد.ش

 


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