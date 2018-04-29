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مصر تترأس أعمال الاجتماع الـ5 للمختصين بحماية المستهلك فى الدول العربية

الأحد، 29 أبريل 2018 01:52 م
مصر تترأس أعمال الاجتماع الـ5 للمختصين بحماية المستهلك فى الدول العربية اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك


(أ ش أ)
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بدأت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الخامس للمختصين بموضوعات حماية المستهلك فى الدول العربية برئاسة اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى مصر وحضور ممثلى الدول العربية.

ويناقش الاجتماع، على مدى يومين، مشروع جدول الأعمال المطروح والذى يشمل اعتماد خطة عمل فريق الخبراء والمختصين فى موضوعات حماية المستهلك والاستبيان الخاص بحماية المستهلك فى الدول العربية وإنشاء نقاط الاتصال المعنية بموضوعات حماية المستهلك فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

كما يناقش المشاركة فى الفعاليات الدولية لمجالات حماية المستهلك وتبادل الخبرات بين الدول العربية إلى جانب ما يتعلق بالمرصد العربى لحماية المستهلك والمركز العربى لتدريب العاملين فى مجال حقوق المستهلك فى الدول العربية.

 


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