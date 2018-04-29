مستشار رئيس الوزراء لأسر شهداء ومصابى المنيا: مصر لا تنسى أبطالها (صور)







المنيا - فريق المحافظات

التقى اللواء محمد عبد المنعم، مستشار رئيس مجلس الوزراء لملف الشهداء والمصابين، اليوم الأحد، اللواء عصام البديوى، محافظ المنيا، بمقر ديوان عام المحافظة، لبحث ملف أسر الشهداء والمصابين.

وعقب اللقاء، عقد مستشار رئيس الوزراء لقاء مفتوحا مع أسر الشهداء، منهم أسر شهداء دير الأنبا صموئيل، والعور بسمالوط، وعدد آخر من أسر الشهداء، لمناقشة أهم المشكلات، والاطمئنان على أحوالهم، وتقديم أوجه العون والمساعدة لهم، وإدارة حوار مفتوح معهم.

واستمع "عبد المنعم" خلال اللقاء لمطالب أهالى الشهداء، وسلمهم الكارنيهات الخاصة بأسر الشهداء، مشددا على أن الدولة لا تنسى شهداءها وأسرهم، وعرض عليهم خدمات صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين التابع لمجلس الوزراء، مؤكدا أنه سيعرض كل مطالبهم على الجهات التنفيذية لدراستها وإيجاد حلول عملية لها.

من جانبه، أكد محافظ المنيا أنه سيرسل خطابا لوزارة الخارجية، لسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لإعادة رفات شهداء ليبيا الأقباط، تلبية لمطالب أسرهم، مشددا على أن المحافظة لا تألو جهدا فى دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين، الذين ضحوا بأبنائهم وأرواحهم فى محاربة الإرهاب وأعداء الوطن، من أجل أمن واستقرار مصر.

اجتماع مستشار رئيس الوزراء لأسر الشهداء بالمنيا



جانب من لقاء مستشار رئيس الوزراء بأسر الشهداء فى المنيا



جانب من اللقاء