مرضى الغسيل الكلوى بالمستشفى الجامعى بالمنيا يشكون رفع سعر التقرير الشهرى







كتب فريق المحافظات

سيطرت حالة من الغضب على مرضى وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى جامعة المنيا بسبب رفع سعر التقرير الشهرى الخاص بجلسات الغسيل والأدوية إلى 50 جنيها بعد أن كان بالمجان.

يقول حسن إبراهيم أحد أولياء الأمور:" فوجئنا اليوم عندما توجهنا لوحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى بإخطارنا بإننا مطالبون بدفع مبلغ 50 جنيها للحصول على تقرير جلسات العلاج والأدوية من مستشفى التأمين الصحى وأن من لم يسدد سيحرم من جلسات الشهر.

وأضاف حسن أن عدد الشيفت الواحد فى الغسيل 29 حالة تقرير شهرى تحدد الجلسات وصرف العلاج ولفت أن ذلك التقرير كنا نحصل عليه بالمجان فى الماضى كيف يتم اتخاذ مثل هذا القرار والحالة الاقتصادية لنا أولياء أمور المرضى متردية، وأوضح حسن أن المشكلة ليست فى ذلك فقط فنحن نقوم بعمل تحاليل بى سى آر والأيكو خارج المستشفى.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال أبوالمجد رئيس جامعة المنيا أنه سيتواصل مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية لمعرفة المشكلة وإيجاد حلول لها.