مرضى الغسيل الكلوى بالمستشفى الجامعى بالمنيا يشكون رفع سعر التقرير الشهرى

مرضى الغسيل الكلوى بالمستشفى الجامعى بالمنيا يشكون رفع سعر التقرير الشهرىالأحد، 29 أبريل 2018 12:51 م
مرضى الغسيل الكلوى-ارشيفية
إضافة تعليق
سيطرت حالة من الغضب على مرضى وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى جامعة المنيا بسبب رفع سعر التقرير الشهرى الخاص بجلسات الغسيل والأدوية إلى 50 جنيها بعد أن كان بالمجان.
يقول حسن إبراهيم أحد أولياء الأمور:" فوجئنا اليوم عندما توجهنا لوحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى بإخطارنا بإننا مطالبون بدفع مبلغ 50 جنيها للحصول على تقرير جلسات العلاج والأدوية من مستشفى التأمين الصحى وأن من لم يسدد سيحرم من جلسات الشهر.
وأضاف حسن أن عدد الشيفت الواحد فى الغسيل 29 حالة تقرير شهرى تحدد الجلسات وصرف العلاج ولفت أن ذلك التقرير كنا نحصل عليه بالمجان فى الماضى كيف يتم اتخاذ مثل هذا القرار والحالة الاقتصادية لنا أولياء أمور المرضى متردية، وأوضح حسن أن المشكلة ليست فى ذلك فقط فنحن نقوم بعمل تحاليل بى سى آر والأيكو خارج المستشفى.
ومن جانبه، قال الدكتور جمال أبوالمجد رئيس جامعة المنيا أنه سيتواصل مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية لمعرفة المشكلة وإيجاد حلول لها.
إضافة تعليق
"قطر المفضوحة" أمام الكونجرس الأمريكى.. باحث: الدوحة غير ملتزمة باتفاقيات مكافحة الإرهاب..المتشددون فى اليمن وسوريا استفادوا بملايين الدولارات من الإمارة.. ويؤكد: تأوى ممولى الإرهابيين ولم تعاقبهم رغم المحاكمات
ثمن الوشاية السجن.. مصير الطبيب الباكستانى معاون "سى أى إيه" فى قتل بن لادن لا يزال مجهول.. أمريكا تعتبره بطلا وتسعى للإفراج عنه منذ 7 سنوات.. وإسلام أباد تتمسك بسجنه وتنقله لمكان سرى بعد أنباء محاولة تهريبه
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة