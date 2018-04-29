مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر يعلن تدشين نادى المرأة والطفل







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمد عباس مدير عام مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر عن الانتهاء من تدشين نادى المرأة والطفل بالمكتبة، وذلك فى ضوء توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر للاهتمام بالمرأة وأنشطتها الترفيهية المتنوعة عرفانا بدورها فى تنشئة الاجيال وتنمية المجتمع، وكذلك تنويع الانشطة الصيفية لابناء المحافظة.

وأوضح محمد عباس – في بيان - أن نادى المرأة والطفل يأتى فى إطار الأنشطة الصيفية للمكتبة، ويستهدف النادى اقامة انشطة متنوعة للمرأة تتضمن الندوات التوعوية والإرشادية، والدورات التدريبية لتأهيل المرأة على الأعمال المختلفة، إلى جانب تعلم الأنشطة اليدوية من خلال ورش العمل، لذلك سيتم تنظيم أعمال نادى المرأة ضمن خطة محددة لضمان تنويع الأنشطة المقدمة للمرأة الاقصرية.

وأشار مدير مكتبة مصر العامة، إلى أنه من ضمن الأنشطة الصيفية للمكتبة افتتاح الصالون الثقافى لأدباء وشعراء الأقصر ،لممارسة الأنشطة الأدبية والشعرية.