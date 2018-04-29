محافظ كفر الشيخ: طرح 7 أطنان من أسماك مزرعة غليون يوميا فى رمضان بأسعار مخفضة







كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم توفير منتحات مزرعة غليون بمنافذ المحخافظة ومعارض أهلاً رمضان التي تم افتتاحها والتي سيتم افتتاحها خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن أسماك المزرعة يتم نقلها يومياً إلى المنافذ والمعارض طازجة .

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الأسماك منخفضة عن مثيلتها بالسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 لـ 30 % ، مؤكداً أنه تم تخفيض أسعار أسماك الفيليه عن بداية طرحها منذ أسبوعين من 95 جنيها لـ 90 جنيها فقط، وأسماك البلطي الكبير بـ 23 جنيها، وأسماك البيوري الكبير بـ40 جنيها، أما أسعار الجمبرى تتراوح ما بين 120 لـ 180 جنيها حسب الحجم والنوع .

وأوضح أنه سيتم طرح أكثر من 7 أطنان يوميا من الأسماك في شهر رمضان، وستزيد الكميات في حالة زيادة الإقبال عليها، مشيراُ إلى أن المحافظات المجاورة ستتعاقد لتوريد الأسماك لها لبيعها في معارض رمضان من خلال الاتصال المباشر بين تلك المحافظة والشركة الوطنية للثروة السمكية، وسيتم تحديد الكميات المتعاقد عليها.