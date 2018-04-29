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محافظ دمياط يكلف مدير الشئون الاقتصادية بتسيير أعمال الوحدة المحلية لدمياط

الأحد، 29 أبريل 2018 05:04 م
محافظ دمياط يكلف مدير الشئون الاقتصادية بتسيير أعمال الوحدة المحلية لدمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط


دمياط-معتز الشربينى
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قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط بتكليف اللواء هشام عثمان رئيس مركز ومدينة دمياط  بالاشراف علي الإدارة العامة للمواقف و تكليف السيد رجب معيزة مدير عام الشئون الاقتصادية بالديوان العام بتسيير أعمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بجانب عمله وذلك بعد بالتشاور مع وزير التنمية المحلية.

وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط قد قام بجولة مفاجئة بشوارع مركز ومدينة دمياط لمتابعة أعمال النظافة بها حيث أبدى المحافظ استيائه الشديد من سوء حالة النظافة ووجود العديد من تجمعات القمامة بمناطق شط جريبة و عزبة اللحم وطريق الترعة الشرقاوية وشارع عبد العظيم وزير.

كما قام المحافظ بزيارة جراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لمتابعة خطوط سير سيارات ومعدات القمامة.

وتوجه المحافظ بتحذير لجميع العاملين بالجراج لعدم التزامهم بخطوط السير والذى أدى إلى وجود تجمعات القمامة بشوارع ومدن المركز والمدينة.

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الشأن فورا وفى اسرع وقت ممكن، وبناء عليه أصدر المحافظ قرار رقم 229 لسنة 2018 بتشكيل جهاز للإشراف علي أعمال النظافة والمرافق بمحافظة دمياط.

 

 


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