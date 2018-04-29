محافظ الغربية: رصف 23 شارعا وتجهيز 17 آخرين للرصف بطنطا







الغربية – مصطفى عادل

أعلن اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، فى بيان له اليوم الأحد، أنه تم رصف 23 شارعا بحى أول طنطا للحفاظ على نظافة الشوارع وتوفير السيولة المرورية.

وأوضح البيان، أنه تم رصف شارع عبد الوهاب من شارع بن الفارض وشارع عبد الجليل الطوب، وشارع أحمد مراد من مساكن سليمان حتى المعاهدة، وشارع مصطفى صادق الرافعي من مصطفى كامل حتى جمال عبد الناصر، وشارع محمد الشيشينى من الفاتح حتى آخره، وشارع الأمام البخاري من الفاتح حتى أحمد مراد، وشارع حاتم البرلسى من الإمام البخاري حتى مصطفى كامل وشارع بحري المساكن من مساكن سليمان حتى الإمام البخاري، وشارع السيد الطوخى من مصطفى كامل حتى عبد الوهاب، وشارع البساتين من الإمام محمد عبده حتى ترعة سنارة، وشارع عبد الحي مشهور من مستشفى الطوارئ حتى شارع الجيش، وشارع الصحة النفسية من السريع حتى المطبعة، وشارع حسن شحاتة من سيدي مجاهد حتى مساكن الشباب، وشارع سكة صناديد من حسن شحاتة وشارع وصفى أبو الذهب من على مبارك حتى ترعة سنارة، وشارع محمد شرف من المرصوف حتى شارع الجيش، وشارع ضرب التراسين من صبرى حتى السكة الحديد، وشارع ضرب اللامية من درب الأثر حتى المديرية، وشارع ضرب الابشيهى من ميدان المسجد الاحمدى حتى المديرية، وشارع سليمان من على مبارك حتى ترعة سنارة وشارع عبد الله الحوتى من الإمام البخاري حتى عبد الوهاب وشارع الطوخى من على مبارك حتى ابن مالك وشارع الأشول من على مبارك حتى ترعة سنارة.

وأشار محافظ الغربية أنه تم تجهيز 17 شارع أيضا بحي أول طنطا وسيتم العمل بها ورصفها في خلال أيام قليلة وهي شارع أحمد حافظ من عبد الحليم حتى طه الحكيم وشارع المستشار سامي من شارع إسكندرية وصلة ترابية من المعاهدة حتى السريع أمام سوق الجملة وشارع عمر بن الخطاب من الفاتح حتى أخره وشارع أنور من طه الحكيم حتى ترعة سنارة وشارع محمد حسام من المعاهدة حتى السريع وشارع محمد جابر من الجيش أمام الإستاد حتى أخره وشارع محمود سامي البارودي من بن الفارض حتى أخره وشارع البرعى ناحية سيجر وشارع الجامع الكبير وشارع عبد الله الشاطر ناحية سيجر وشارع النجاشي من على مبارك حتى النحاس وشارع الفاتح من على مبارك حتى النحاس وشارع بن الفارض من ترعه سنارة حتى النحاس وشارع أبو بكر الصديق من جازى حتى أخره وشارع الميهى من أبو بكر الصديق حتى على مبارك وشارع حجازي بجهتيه من على مبارك.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم رصف 10 شوارع بنطاق حى أول أيضا بعد توفير التدبير المالي لهم وهي شارع ترعة الشيتى وشارع سكة تلا وشارع هداية وشارع طريق شوبر الدائري وشارع رياض غرابه وشارع توفيق غرابه ووصلة الأزهر من توفيق غرابة حتى رياض غرابة وشارع الإمام محمد عبده وشارع أبو الهول وشارع سعد الدين من النحاس وحتى مصطفى كامل.

وأكد محافظ الغربية، أن القيادة السياسية تعمل جاهدة على تنفيذ طلبات المواطنين، وتقوم بتدعيم المحافظة دائما لرفع مستوى الخدمات على مستوى المحافظة.