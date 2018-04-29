محافظ السويس يكرم المتميزين فى المجلس التنفيذى







السويس- سيد نون

كرم اللواء أحمد حامد محافظ السويس، المهندس شعبان حمدان المدير التنفيذى لجهاز التجميل والحدائق، تقديراً لجهده فى إدارة التجميل والحدائق خلال الفترة السابقة، والمهندس يمانى أحمد مدير عام البريد الأسبق .

ورحب المحافظ بالمهندس على خشانة مدير الرى الجديد، والمهندس على محمود عبد الله مدير عام هيئة الأبنية التعليمية الجديد، مطالباً منهم إعداد خطة للارتقاء بالعمل داخل قطاعاتهم .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى بحضور اللواء مهندس طارق عبد العظيم السكرتير العام الجديد لمحافظة السويس، والقيادات التنفيذية للمحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذى .