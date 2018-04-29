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محافظ السويس يكرم المتميزين فى المجلس التنفيذى

الأحد، 29 أبريل 2018 02:10 م
محافظ السويس يكرم المتميزين فى المجلس التنفيذى جانب من التكريم


السويس- سيد نون
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كرم اللواء أحمد حامد محافظ السويس، المهندس شعبان حمدان المدير التنفيذى لجهاز التجميل والحدائق، تقديراً لجهده فى إدارة التجميل والحدائق خلال الفترة السابقة، والمهندس يمانى أحمد مدير عام البريد الأسبق .

ورحب المحافظ بالمهندس على خشانة مدير الرى الجديد، والمهندس على محمود عبد الله مدير عام هيئة الأبنية التعليمية الجديد، مطالباً منهم إعداد خطة للارتقاء بالعمل داخل قطاعاتهم .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى بحضور اللواء مهندس طارق عبد العظيم السكرتير العام الجديد لمحافظة السويس، والقيادات التنفيذية للمحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذى .

 


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