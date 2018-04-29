محافظ السويس يحيل المتقاعسين عن تحصيل أموال المحافظة للنيابة







السويس- سيد نون

قرر اللواء أحمد حامد محافظ السويس، تحويل جميع المتقاعسين فى تحصيل أموال الدولة فى المزادات العلنية السابقة خلال الفترة من 1993 وحتى 2012 إلى النيابة العامة، مشيراً إلى انه تم إصدار 120 قرار منذ يوليو واكتوبر 2017 لسحب 146 قطعة أرض، وتم تحصيل 90 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة من المديونات السابقة.

وأشار المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي، إلى انه غير مسموح خلال شهر بوجود أى متأخرات مالية مستحقة للأحياء أو المشروعات أو أى إدارة من إدارات المحافظة مؤكداً على دفع 50% من المبالغ المتأخرة ومستحقات الدولة.

وأكد المحافظ على السكرتير العام بعقد مؤتمر مع الجهات المعنية لوضع خطة لتحصيل أموال الدولة مشدداً انه لا تهاون فى المال العام، وطلب المحافظ من المستشار القضائى للمحافظة إعداد تقرير عن الأبراج السكنية التى لم يسدد أصحابها المتأخرات المستحقة عليهم وتطبيق الحجز الإدارى عليها .