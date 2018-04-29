video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 أبريل 2018 01:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحر الأحمر يجتمع مع مديرى السلاسل التجارية لتوفير السلع فى شهر رمضان

الأحد، 29 أبريل 2018 12:31 ص
محافظ البحر الأحمر يجتمع مع مديرى السلاسل التجارية لتوفير السلع فى شهر رمضان جانب من الاجتماع


البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان الكريم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد مساء أمس، بديوان المحافظة مع مديرى السلاسل التجارية بمدينة الغردقة .

 

وخلال الاجتماع حث المحافظ أصحاب السلاسل التجارية على تخفيض أسعار السلع الغذائية، لتكون تخفيضات حقيقية يشعر بها المواطنون وخاصة محدودى الدخل .

 

ومن ناحية أخرى، ناقش المحافظ المشاكل والمقترحات التى تواجه أصحاب السلاسل التجارية، حتى يتم طرح السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة جدًا للمواطنين نظير توفير المكان والكهرباء بدون مقابل لهم .

 

يذكر أن المحافظة تقوم بإعادة تجهيز منفذ بيع للسلع الغذائية بطريق النصر بمدينة الغردقة، حتى يتم افتتاحه يوم السبت المقبل، احتفالاً بحلول شهر رمضان الكريم .

 

حضر الاجتماع اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام، واللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة، والعميد تامر سامى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأصحاب السلاسل الغذائية بالمدينة الساحلية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ البحر الأحمر يستقبل وفد لجنة الصحة بالبرلمان بديوان عام المحافظة

البحرالاحمر

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الغردقة

السلع الغذائية

شهر رمضان




لا تفوتك
فيديو.. "ذهب ساعات أموال".. كنوز الشروق فى حوزة عصابات المدن الجديدة

فيديو.. "ذهب ساعات أموال".. كنوز الشروق فى حوزة عصابات المدن الجديدة

فيديو.. مراهق يلقى بنفسه أسفل قطار مترو أنفاق موسكو من أجل "اللايكات"

فيديو.. مراهق يلقى بنفسه أسفل قطار مترو أنفاق موسكو من أجل "اللايكات"

"خبوا عيالكم محمد صلاح جالكم".. خفة دم مصرية لاختيار شعار حافلة المنتخب بكأس العالم.. مغرد: "فى الرمل أدفنوا روسكو الفراعنة جايين يحتلوا موسكو".. وآخر: "بالراحة ع المطبات أنا طلع عينى فى التصفيات"

"خبوا عيالكم محمد صلاح جالكم".. خفة دم مصرية لاختيار شعار حافلة المنتخب بكأس العالم.. مغرد: "فى الرمل أدفنوا روسكو الفراعنة جايين يحتلوا موسكو".. وآخر: "بالراحة ع المطبات أنا طلع عينى فى التصفيات"

الطقس يعود لموجاته الساخنة.. ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 35 درجة.. والارتفاع يتراوح من 5 لـ7 درجات حتى الأربعاء.. وتحذيرات من عدم الاستقرار.. والهيئة تطالب المحافظات باتخاذ التدابير

الطقس يعود لموجاته الساخنة.. ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 35 درجة.. والارتفاع يتراوح من 5 لـ7 درجات حتى الأربعاء.. وتحذيرات من عدم الاستقرار.. والهيئة تطالب المحافظات باتخاذ التدابير

بنك أمريكى يمنح المواطنين 350 دولارا عند فتح حسابات لديه.. تعرف على الأسباب

بنك أمريكى يمنح المواطنين 350 دولارا عند فتح حسابات لديه.. تعرف على الأسباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة