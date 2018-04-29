محافظ البحر الأحمر يجتمع مع مديرى السلاسل التجارية لتوفير السلع فى شهر رمضان

البحر الأحمر - عماد عرفة

أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان الكريم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد مساء أمس، بديوان المحافظة مع مديرى السلاسل التجارية بمدينة الغردقة .

وخلال الاجتماع حث المحافظ أصحاب السلاسل التجارية على تخفيض أسعار السلع الغذائية، لتكون تخفيضات حقيقية يشعر بها المواطنون وخاصة محدودى الدخل .

ومن ناحية أخرى، ناقش المحافظ المشاكل والمقترحات التى تواجه أصحاب السلاسل التجارية، حتى يتم طرح السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة جدًا للمواطنين نظير توفير المكان والكهرباء بدون مقابل لهم .

يذكر أن المحافظة تقوم بإعادة تجهيز منفذ بيع للسلع الغذائية بطريق النصر بمدينة الغردقة، حتى يتم افتتاحه يوم السبت المقبل، احتفالاً بحلول شهر رمضان الكريم .

حضر الاجتماع اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام، واللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة، والعميد تامر سامى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأصحاب السلاسل الغذائية بالمدينة الساحلية.