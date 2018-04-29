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محافظ الإسكندرية يستقبل وفد مدينة باڤوس لتعزيز التعاون والعلاقات

الأحد، 29 أبريل 2018 04:24 م
محافظ الإسكندرية يستقبل وفد مدينة باڤوس لتعزيز التعاون والعلاقات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية


اﻹسكندرية جاكلين منير
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استقبل الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم وفدا من مدينة باڤوس القبرصية برئاسة فيدون فيدونوس عمدة مدينة باڤوس، وذلك لبحث سبل توطيد التعاون وتعزيز العلاقات بين المدينتين التاريخيتين.

وخلال اللقاء رحب المحافظ بالوفد على أرض الإسكندرية، مؤكداً على عمق العلاقات بين الجانبين، وأعرب عن حرصه لتعزيز وتوطيد واستمرار أواصر تلك العلاقات وتبادل الخبرات بين البلدين في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الإسكندرية ذات طابع و رونق خاص وتاريخ عريق و تضم كافة الحضارات والثقافات.

وأكد سلطان أن الإسكندرية تشجع العلاقات مع الدول الأخرى والتي تمثل نقلة ثقافية وحضارية أخرى هامة في كافة المجالات للجانبين، خاصة وأن الإسكندرية مدينة تاريخية سياحية ذات موقع متميز جدا ولديها مقومات تجعلها مدينة على أعلى مستوى عالميا، مشيرا إلى أننا نتشرف باستقبال الوفود القبرصية والأوروبية وتبادل الخبرات معهم.

من جانبه أعرب عمدة باڤوس عن سعادته بزيارة الإسكندرية، وأشاد بالعلاقات اﻷخوية والعريقة التي تجمع بين البلدين ، مؤكدا علي ضرورة التعاون بين الجانبين فى كافة المجالات، لافتا أن المواطن القبرصى والسكندرى تربطهم علاقات طيبة.

 

 


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