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محافظ الأقصر يأمر بإزالة المناطق المتعدى عليها ومعاقبة المخالفين

الأحد، 29 أبريل 2018 12:24 م
محافظ الأقصر يأمر بإزالة المناطق المتعدى عليها ومعاقبة المخالفين محمد بدرمحافظ الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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أكد  محمد بدرمحافظ الأقصر على أهمية حصر التعديات على أملاك الدولة فى المحافظة سواء كانت تعديات على أراضى زراعية أو مبانى مع وضع خطة تنسيقية بين الجهات المعنية لأستكمال أعمال الأزالات.
 
وأشار محافظ الأقصر – في بيان صحفي - إلى أهمية البدء بأزالة المناطق التى تم التعدى عليها مرة أخرى ، والتعامل مع المخالفين وفقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحئته التنفيذية ، والمناطق التى بها توسع، وإزالة أكبر 10حالات تعديات داخل نطاق المحافظة، على أن تتم خطة الأزالات على مراحل.
 
ونوه بدر إلى ضرورة تقديم جميع المراكز والمدن لقاعدة بيانات توضح التعديات على أراضى الدولة مع تصنيف تلك التعديات ، مشدداً على تقديم تقارير دورية عن ماتم إزالته وقرارات الأزالة والمساحات التى تم أزالتها.
 
 

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