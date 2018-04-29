محافظ أسوان يقرر إنشاء مركز قيادة ميدانى لمواجهة الأمطار







أسوان – عبد الله صلاح

قرر اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، إنشاء مركز قيادة ميدانى فى موقع الحدث حالة سقوط سيول أو أمطار غزيرة بقيادة مساعد المحافظ والمديرين المختصين لإدارة الموقف، لحين وصول المحافظ أو ما ينوب عنه للموقع من أجل تحقيق السيطرة وتقليل الخسائر وبث الطمأنينة بين الأهالى.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسوان بلجنة إدارة الأزمات لأخذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة، تحسباً لتعرض المحافظة أو بعض المناطق منها لمخاطر السيول.

وحذر المحافظ المسئولين بأنه فى حالة وجود أى قصور فى القيام بالمهام والواجبات المكلفة بها الجهة سيعرض ذلك المسئولين فيها إلى المسألة القانونية سواء كانت من الجهات الأساسية المشاركة فى خطة مجابهة السيول أو الجهات المعاونة لها.

كما قرر اللواء حجازى، وقف الإجازات لجميع المسئولين عن الجهات المعنية المشاركة فى خطة مجابهة السيول، لحين انتهاء فترة توقعات سقوطها على مدار الأيام الثلاث القادمة، مشدداً على ضرورة المعاينة الميدانية والمرور على كافة المعدات والسيارات والمهمات والأجهزة لاختبارها والتأكد من صلاحيتها للعمل فى أى وقت وجاهزيتها للتدخل السريع، وخاصة ماكينات الديزل الاحتياطية داخل محطات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والمستشفيات.

وأعطى مجدى حجازى توجيهاته بفتح غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات الوحدات المحلية والجهات المعنية مع رفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الأسبوع الحالى لسرعة التعامل مع أى احتمالات لسقوط السيول بالشكل الذى يساهم فى احتواء تداعياتها ومنع تفاقم الأزمة وخفض أضرارها المتوقعة، مؤكداً على أهمية توعية المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة قبل حدوث الأزمة بالإرشادات والنصائح ومنها تقليل التحركات على الطرق والمحاور الرئيسية للحفاظ على الأرواح، بجانب ضرورة تبادل المعلومات وسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة من قبل المسئولين.

وأثناء الاجتماع حدث اتصال تليفونى من اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية بمحافظ أسوان ، وقام الوزير بإخطار المحافظ بتوجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بشأن أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع حدوث أى مخاطر حالة حدوث السيول، وفور انتهاء المكالمة مع الوزير قام مجدى حجازى بإخطار جميع الحاضرون بتوجيهات السيد رئيس الوزراء والتى كان من أبرزها أهمية اختبار كافة المعدات والمحطات والمركبات والأدوات المستخدمة فى مجابهة السيول ووضع خطة مرور بديلة حالة حدوث قطع لأى طريق.