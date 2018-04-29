محافظة البحر الأحمر تستعد للأمطار والسيول المحتمل سقوطها على المحافظة

محافظة البحر الأحمر تستعد للأمطار والسيول المحتمل سقوطها على المحافظةالأحد، 29 أبريل 2018 09:50 م
امطار - أرشيفية
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أعلنت محافظة البحر الأحمر عن استعدادها لمواجهة السيول والامطار المتوقع سقوطها على المحافظة ، بإتخاذ إجراءات وقائية.
وأكدت المحافظة فى بيان لها أن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أكد على رفع درجة الإستعداد طبقا للأوامر المستديمة لمواجهة أخطار السيول المحتملة على المحافظة إعتبارا من غد الاثنين.
وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء المدن بتمركز جميع المعدات فى المناطق التى تواجه خطر السيول، وتكليف هيئة الطرق والكبارى بتكثيف ونشر المعدات بنقاط التمركز لمجابهة السيول.
كما شدد المحافظ على تحديث البيانات تلقائيا وبصفة مستمرة بإدارة الازمات ومركز معلومات المحافظة من حيث العربات والمعدات التى دخلت الخدمة بشركة المياه وعربات الاسعاف الجديدة وباقى الاجهزة التنفيذية حتى يتم حساب الامكانيات المتيسرة على آخر وضع.
كما أصدر المحافظ تعليماته الى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بفتح جميع المطابق فور نزول المطر بما يتفق مع الطاقة الإستيعابية لمحطات الصرف، وكلف رؤساء الأحياء بتقسيم الأحياء الى قطاعات مختلفة لمتابعة أخطار السيول والتدخل عند الحاجة.
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