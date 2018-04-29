قيادى عراقى: دولتنا ستكون أقوى بخيارات شعبها فى المرحلة المقبلة

قيادى عراقى: دولتنا ستكون أقوى بخيارات شعبها فى المرحلة المقبلةالأحد، 29 أبريل 2018 02:24 ص
جمال الكربولى رئيس حزب الحل العراقى
إضافة تعليق
أكد رئيس حزب الحل العراقى جمال الكربولى، أن العراق سيكون أقوى بخيارات شعبه واختيارهم الأصلح فى المرحلة المقبلة.
ونقلت قناة (السومرية نيوز) الليلة عن الكربولى قوله " إن أوضاع أربعة عشر عاما التى مرت على العراق لا بد أن تنتهى ولا تستمر ، وإننا سنطالب باسم تحالفاتنا فى البرلمان المقبل بحقوق أهالى الأنبار وديالى وغيرها من المناطق ، فزمان الصمت انتهى وحان وقت التغيير".
وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد أكد فى وقت سابق أن زمن الطغيان ولى ولا يمكن إعادة الحكم الدكتاتورى فى البلاد.
وانطلقت الحملة الدعائية الانتخابية النيابية السبت الماضى تمهيدًا لبدء عملية التصويت فى 18 مايو المقبل ، يسبقه صمت انتخابى لمدة يوم واحد يمنع فيه المرشح من ممارسة أى دور دعائي.
إضافة تعليق
"خبوا عيالكم محمد صلاح جالكم".. خفة دم مصرية لاختيار شعار حافلة المنتخب بكأس العالم.. مغرد: "فى الرمل أدفنوا روسكو الفراعنة جايين يحتلوا موسكو".. وآخر: "بالراحة ع المطبات أنا طلع عينى فى التصفيات"
الطقس يعود لموجاته الساخنة.. ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 35 درجة.. والارتفاع يتراوح من 5 لـ7 درجات حتى الأربعاء.. وتحذيرات من عدم الاستقرار.. والهيئة تطالب المحافظات باتخاذ التدابير
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة