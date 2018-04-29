قيادى عراقى: دولتنا ستكون أقوى بخيارات شعبها فى المرحلة المقبلة







بغداد أ ش أ

أكد رئيس حزب الحل العراقى جمال الكربولى، أن العراق سيكون أقوى بخيارات شعبه واختيارهم الأصلح فى المرحلة المقبلة.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) الليلة عن الكربولى قوله " إن أوضاع أربعة عشر عاما التى مرت على العراق لا بد أن تنتهى ولا تستمر ، وإننا سنطالب باسم تحالفاتنا فى البرلمان المقبل بحقوق أهالى الأنبار وديالى وغيرها من المناطق ، فزمان الصمت انتهى وحان وقت التغيير".

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد أكد فى وقت سابق أن زمن الطغيان ولى ولا يمكن إعادة الحكم الدكتاتورى فى البلاد.

وانطلقت الحملة الدعائية الانتخابية النيابية السبت الماضى تمهيدًا لبدء عملية التصويت فى 18 مايو المقبل ، يسبقه صمت انتخابى لمدة يوم واحد يمنع فيه المرشح من ممارسة أى دور دعائي.