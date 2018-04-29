فيديو.. محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى للأعمال بالمنطقة اللوجستية بطنطا







الغربية – مصطفى عادل

عقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الأحد، اجتماعا بالتنفيذيين لمتابعة الموقف التنفيذى للعمل فى المنطقة اللوجستية بطنطا، للتأكد من انتهاء العمل فى المشروعات الجارية فى مواعيدها المحددة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الغربية بالديوان العام للمحافظة بحضور المهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد والمهندس شريف يونس المدير التنفيذى لشركة فيرن بروجلوبال المنفذة للمشروع، والمهندس فتحى الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا.

ومن المقرر افتتاح المول التجارى بها فى ابريل العام القادم بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه، يليه افتتاح النادى الرياضى على مساحة 15 فدانا.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الغربية بعمل سور شجرى ونجيلة على المصرف المغطى بطول 600 متر تقريبا، ومراعاة إحدث نظم الأمن الصناعى ونظم صرف مياه الأمطار، وضرورة عمل دعاية تروجيه كبيرة تليق بالمنطقة اللوجستية بطنطا التى تخدم محافظة الغربية والمحافظات المجاورة.

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