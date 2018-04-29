فيديو.. محافظ السويس يعلن رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لسقوط الأمطار

فيديو.. محافظ السويس يعلن رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لسقوط الأمطارالأحد، 29 أبريل 2018 10:10 م
احمد حامد محافظ السويس
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قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن محافظة السويس رفعت حالة الطوارئ القصوى، استعدادا لسقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة خاصة على الطرق.
وأضاف حامد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، عبر قناة الحياة، أن هناك حرصا على تطهير مخرات السيول بشكل مستمر، لتقليل المشكلات التى تتعرض لها بسبب الأمطار الغزيرة.
وأوضح محافظ السويس، أن المحافظة تستعين بسيارات شفط مياه الأمطار، من شركات البترول لإضافة قدرات إضافية لإمكانيات المحافظة.
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