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فيديو.. محافظ السويس يعلن رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لسقوط الأمطار

الأحد، 29 أبريل 2018 10:10 م
فيديو.. محافظ السويس يعلن رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لسقوط الأمطار احمد حامد محافظ السويس


كتب إبراهيم حسان
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قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن محافظة السويس رفعت حالة الطوارئ القصوى، استعدادا لسقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة خاصة على الطرق.

وأضاف حامد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، عبر قناة الحياة، أن هناك حرصا على تطهير مخرات السيول بشكل مستمر، لتقليل المشكلات التى تتعرض لها بسبب الأمطار الغزيرة.

وأوضح محافظ السويس، أن المحافظة تستعين بسيارات شفط مياه الأمطار، من شركات البترول لإضافة قدرات إضافية لإمكانيات المحافظة.


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اللواء احمد حامد

محافظ السويس

الامطار

سقوط الامطار




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