فيديو.. جبهة نهم بصنعاء.. مدفعيات ومراقبة ومعارك مستمرة

فيديو.. جبهة نهم بصنعاء.. مدفعيات ومراقبة ومعارك مستمرةالأحد، 29 أبريل 2018 08:00 م
أجواء المعارك باليمن
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جبهة نهم من الجبهات التى تشهد أجواء المعارك باليمن، فى الحظة الأولى التى تطأ فيها قدماك أرض الجبهة تجد حالة الكر والفر وإطلاق النيران بشكل مستمر..
ففجأة تسع أصوات المدفعيات وترى الجنود مدققين أبصارهم فى كل اتجاه، و فوق كل منطقة مسئول عن مراقبتها، فالجندى هناك ليس له مكان لراحة سوى "الدوشمة " والتى هى مكان محاط بالأحجار لا يتجاوز المتر فى متر.
أمامك جبال المنارة الشاقة التى يتخفى وراءها العدو يطلق النيران ثم يسرع بالاختباء ، أنت على خطوط التماس الأمامية على الجبهة ين ..تحيط بـ"نهم" سلاسل جبلية ضخمة هى المنارة وحنشات ويام تمتد على طول 80 كيلومترا وتجعل الحرب هناك أكثر صعوبة ..
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