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صور.. وفد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية‏ يتفقد مشروع المساقى الداخلية بمطوبس

الأحد، 29 أبريل 2018 03:33 م
صور.. وفد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية‏ يتفقد مشروع المساقى الداخلية بمطوبس وفد الصندوق الدولى لتنمية الزراعية "إيفاد"


كفر الشيخ - محمد سليمان
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استقبل اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ ، وفد الصندوق الدولى لتنمية الزراعية "إيفاد"، لمتابعة مشروع إحلال وتجديد تباطين المساقى الداخلية، بقرية سيدى أحمد البدوى بمطوبس.
 
جاء ذلك فى حضور المهندس مصطفى الصياد مدير التنمية المستدامة، وراشد شرف الدين نائب رئيس المدينة، وإيمان النحراوى، نائب رئيس المدينة .
 
وقال رئيس مركز ومدينة مطوبس، أن الوفد تفقد حقول الإرشاد الزراعى والوحدة البيطرية، وزراعة الخضار تحت نظام التقطير، وتبطين الترع وترشيد استهلاك مياه الرى وأعمال الحفارات، كما تفقد الوفد فصول محو الأمية وجمعية سيدات الريف.
 
وأضاف رصاص، "سيتم إنشاء حضانات نموذجية ومستوصف طبى لخدمة أهالى القرى الثلاثة"، مؤكداً أنه استمع إلى شكوى بعض الأهالى ووعدهم بحلها فى القريب العاجل.
 
1--وفد-الصندوق-الدولى-للتنمية-الزراعية
وفد-الصندوق-الدولى-للتنمية-الزراعية

2--الأعمال-الجارية-في-تبطين-الترع
الأعمال-الجارية-في-تبطين-الترع

3--جانب-من-زيارة-الوفد
جانب-من-زيارة-الوفد

4--الوفد-بقرى-الخريجين
الوفد-بقرى-الخريجين

5--زراعات-الطماطم
زراعات-الطماطم

 


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