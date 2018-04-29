صور.. وفد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية‏ يتفقد مشروع المساقى الداخلية بمطوبس

صور.. وفد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية يتفقد مشروع المساقى الداخلية بمطوبسالأحد، 29 أبريل 2018 03:33 م
وفد الصندوق الدولى لتنمية الزراعية "إيفاد"
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استقبل اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ ، وفد الصندوق الدولى لتنمية الزراعية "إيفاد"، لمتابعة مشروع إحلال وتجديد تباطين المساقى الداخلية، بقرية سيدى أحمد البدوى بمطوبس.
جاء ذلك فى حضور المهندس مصطفى الصياد مدير التنمية المستدامة، وراشد شرف الدين نائب رئيس المدينة، وإيمان النحراوى، نائب رئيس المدينة .
وقال رئيس مركز ومدينة مطوبس، أن الوفد تفقد حقول الإرشاد الزراعى والوحدة البيطرية، وزراعة الخضار تحت نظام التقطير، وتبطين الترع وترشيد استهلاك مياه الرى وأعمال الحفارات، كما تفقد الوفد فصول محو الأمية وجمعية سيدات الريف.
وأضاف رصاص، "سيتم إنشاء حضانات نموذجية ومستوصف طبى لخدمة أهالى القرى الثلاثة"، مؤكداً أنه استمع إلى شكوى بعض الأهالى ووعدهم بحلها فى القريب العاجل.
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