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صور.. مستشار الوزراء يعرض خطة الرعاية المستقبلية لأسر شهداء ومصابى المنيا

الأحد، 29 أبريل 2018 04:07 م
صور.. مستشار الوزراء يعرض خطة الرعاية المستقبلية لأسر شهداء ومصابى المنيا المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين


كتب فريق المحافظات
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قال اللواء محمد عبد المنعم مستشار رئيس الوزراء لشئون ملف الشهداء والمصابين إن المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين يقدم الدعم لحوالى ألف أسرة شهيد و 7 آلاف مصاب على مستوى الجمهورية فى جميع المجالات، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على ضم شهداء الحوادث الإرهابية و ضحايا الكوارث و الأزمات و شهداء الجيش و الشرطة وذلك بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين بعدد من أسر الشهداء والمصابين بمحافظة المنيا، بحضور عصام البديوى المحافظ.

وأعلن أن خطة الرعاية المستقبلية لأسر الشهداء والمصابين سوف تتضمن التوسع فى إفتتاح مكاتب إقليمية داخل المحافظات بالتنسيق مع المحافظين، تيسيراً على أسر الشهداء والمصابين، والتعاقد مع مستشفيات كبرى لعلاج أسر الشهداء والمصابين على نفقة المجلس، وإنشاء عيادتين رجال ونساء بالاستعانة بنخبة متخصصة من الأطباء و شراء سيارة إسعاف حديثة مجهزة بأحدث الأجهزة لنقل الحالات الصعبة من المصابين إلى المستشفيات خاصة مصابى العجز الكلى.

كما ستضم الخطة إنشاء قاعة تأهيل نفسى والحوار لأسر الشهداء والمصابين بالاستعانة بنخبة متخصصة فى مجال الطب النفسى و إنشاء صالة جمانيزيوم لتأهيل مصابى العجز الكلى مع التوسع فى تفعيل إعفاء أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية والجامعية الحكومية / الخاصة وإنشاء قاعة لتعليم الكبار ومحو الأمية و إنشاء بوابة الكترونية لتقديم خدمة أفضل لأسر الشهداء والمصابين الى جانب إنشاء خط ساخن لتلقى مقترحات أسر الشهداء والمصابين.

واستعرض خلال اللقاء الخدمات التى يقدمها المجلس بالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة  من خلال صرف المعاشات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وفى مجال الوظائف بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والخدمات الترفيهية والاجتماعية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والخدمات التموينية والإسكانية.

من جانبه قال عصام البديوى محافظ المنيا إن الوطن لا ينسى عظمائه من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء و إعلاء لكلمته، لأن الشهيد هو بمثابة رمز للإيثار و التضحية و الفداء، مؤكدا على أن الدولة تحرص على وضع الضوابط ليتسنى للمجلس تذليل كافة الصعوبات أمام أسر الشهداء و المصابين، لافتا إلى أن القيادة السياسية تقدم كل الدعم لهم اعترافاً منها بأنه حق وواجب على الدولة رعاية أسر الشهداء و المصابين وإيمانا بدورهم  كقوة أساسية فى نهضة و تنمية المجتمع .

وفى نهاية اللقاء، تم تسليم كروت و نماذج للتعارف على أسر الشهداء والمصابين من قبل المجلس لتسهيل الخدمات المقدمة لهم.

 

المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين (1)
المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين 

 

المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين (3)
المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين 

 

المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين (4)
المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين 

 

المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين (6)
المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين 

 

المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين (7)
المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين

 


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