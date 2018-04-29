صور.. مركز تحيا مصر لفيروس سى يحلل لـ850 مواطن بمدينة الطود جنوب الأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

أجري مركز تحيا مصر لفيروس C بالأقصر، بالتنسيق مع أيمن المدني رئيس مركز ومدينة الطود، والإتحاد النوعى للتنمية والبيئة بالطود، تحاليل لـ850 مواطن فى عدد من المناطق بالمدينة، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهوريه للإعلان عن شعار مصر خاليه من فيروس C.

وشملت الحملات إجراء التحاليل لـ550 حاله بمركز ومدينة الطود بالخطة الموضوعة للاسبوع المقبل بمناطق نجع الجرادات ونجع العرب بمدينة الطود ونجع الطراخين بقرية الطود غرب، كما أقيمت بقرية منشية النوبة بالطود قافلة طبيه للمسح الشامل لتحاليل فيروس C بالتعاون مع الوحدة المحليه لمركز ومدينة الطود، وتم عمل نقطتين بالقرية وذلك تيسيرا على الأهالى.

وأقيمت النقطة الأولي بديوان الوحدة المحليه لقرية منشية النوبة، وتضم مناطق نجع السكراب ونجع ابو سيدنا ونجع العرب شرق، والنقطة الثانيه بجمعية تنمية المجتمع بمنشية النوبه تضم نجع الشوشاب ونجع السنبلاب ونجع الأنصار ونجع أبو الحمد حتي نجوع قرية البغدادى شرق، وأسفرت القافلة لليوم الأول تحاليل 300 حاله من الرجال والسيدات والشباب من عمر 18 عاما فأكثر.