video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 أبريل 2018 03:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مدير أمن سوهاج يترأس صلحا بين عائلتى "ال درويش" و"ال التماسحة"

الأحد، 29 أبريل 2018 02:00 ص
صور.. مدير أمن سوهاج يترأس صلحا بين عائلتى "ال درويش" و"ال التماسحة" جانب من الصلح


سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

ترأس اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، مساء أمس، بحضور اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية واللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام والعقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال جلسة الصلح بين عائلتى آل درويش وآل التماسحة بقرية شطورة دائرة مركز طهطا شمال المحافظة.

 

شارك فى جلسة الصلح الشيخ محمد ذكى رئيس لجنة الدعوة بالأزهر الشريف، وكبار وعواقل العائلات من قرية شطورة، والقرى المجاورة ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وأكثر من 1500 شخص من الأهالى بالقرية الداعمين للصلح.

 

ومن جانبه، قال اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إن  تحقيق الأمن والاستقرار بين العائلات بمحافظة سوهاج ‏هدف نسعى إليه من خلال لجنة المصالحات لوقف النزاعات ‏التى لا تجلب إلا الدمار والخراب، وحذر فى كلمته من دعاة الفتنة الذين يعملون على تدمير الأسر ‏والعائلات، وشدد على أن من يتخذ الثأر مسيرة له فهو خاسر ‏ومن استطاع أن يقهر نفسه وشيطانه فهو الإنسان القوى، مؤكدًا أن ‏التنمية لن تتم فى مصر إلا عن طريق وجود الأمن والأمان ومن هنا تنطلق التنمية الحقيقة، وينظر المستثمر على بلادنا على أنها أمنه حفظ الله مصر حفظ الله الشرطة والجيش .

 

وأضاف مدير الأمن، أننا لدينا خطة طموحة للقضاء على عادة الثأر ونزيف الدماء، موضحًا أننا لن نترك خصومة ثأرية موجودة إلا ونسعى وراءها ونقرب وجهات النظر بين أطرافها حتى نصل إلى الاتفاق على إتمام الصلح بينهما، وأن مبادرة سوهاج خالية من الثأر هى كانت نقطة الانطلاق لإرساء قواعد السلام والمحبة على مستوى المحافظة، من أجل السلام والأمن المجتمعى وأتمنى تطبيقها بكافة محافظات مصر حتى يعم السلام، وسوهاج أصبحت مثلاً يحتذى به فى عمليات إنهاء الخصومات.

 

وقال الشيخ محمد ذكى رئيس لجنة الدعوة بالأزهر الشريف، فى كلمته، إن لجنة المصالحات بالأزهر أخذت على عاتقها منذ بدء عملها القضاء على عادة الثأر من ربوع مصر خاصة فى ‏الصعيد وقد نجحت اللجنة خلال الفترة القصيرة على إنشائها فى حل عدد من قضايا الثأر التى كانت تؤرق العديد من العائلات.

 

وقدم التحية إلى رجال الجيش والشرطة، وأعلن دعم الأزهر الكامل لهما فى محاربة الإرهاب بكافة المناطق  من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن.

 

هذا وقدم أحد أفراد عائلة التماسحة، "القودة" الكفن لأحد أفراد عائلة آل درويش بالقرية، وأقسم الطرفان على كتاب الله أمام الحضور أن يكون الصلح باتا ونهائيا ولا رجعة فيه.

 

وعلى جانب آخر، تولى الرائد أحمد أبوسديرة رئيس مباحث مركز طهطا والنقيب عمر أبوعقرب وضباط وحدة المباحث عملية التأمين للصلح، من خلال وضع بوابات إلكترونية على باب الصلح ونشر عدد من القوات بمحيط الصلح من قوات الأمن المركزى وانتهى الصلح وأنصرف جميع الحضور.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 505 أسلحة و1880 عيارا ناريا فى حملات بأسيوط وسوهاج والوادى الجديد

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

صلح

سوهاج خالية من الثار

قرية شطوره




لا تفوتك
فيديو.. "ذهب ساعات أموال".. كنوز الشروق فى حوزة عصابات المدن الجديدة

فيديو.. "ذهب ساعات أموال".. كنوز الشروق فى حوزة عصابات المدن الجديدة

فيديو.. مراهق يلقى بنفسه أسفل قطار مترو أنفاق موسكو من أجل "اللايكات"

فيديو.. مراهق يلقى بنفسه أسفل قطار مترو أنفاق موسكو من أجل "اللايكات"

"خبوا عيالكم محمد صلاح جالكم".. خفة دم مصرية لاختيار شعار حافلة المنتخب بكأس العالم.. مغرد: "فى الرمل أدفنوا روسكو الفراعنة جايين يحتلوا موسكو".. وآخر: "بالراحة ع المطبات أنا طلع عينى فى التصفيات"

"خبوا عيالكم محمد صلاح جالكم".. خفة دم مصرية لاختيار شعار حافلة المنتخب بكأس العالم.. مغرد: "فى الرمل أدفنوا روسكو الفراعنة جايين يحتلوا موسكو".. وآخر: "بالراحة ع المطبات أنا طلع عينى فى التصفيات"

الطقس يعود لموجاته الساخنة.. ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 35 درجة.. والارتفاع يتراوح من 5 لـ7 درجات حتى الأربعاء.. وتحذيرات من عدم الاستقرار.. والهيئة تطالب المحافظات باتخاذ التدابير

الطقس يعود لموجاته الساخنة.. ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 35 درجة.. والارتفاع يتراوح من 5 لـ7 درجات حتى الأربعاء.. وتحذيرات من عدم الاستقرار.. والهيئة تطالب المحافظات باتخاذ التدابير

بنك أمريكى يمنح المواطنين 350 دولارا عند فتح حسابات لديه.. تعرف على الأسباب

بنك أمريكى يمنح المواطنين 350 دولارا عند فتح حسابات لديه.. تعرف على الأسباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة