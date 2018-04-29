صور.. مدير أمن الدقهلية يترأس حملة مرورية لضبط السيارات المخالفة بالمنصورة







الدقهلية - محمد حيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الدقهلية، حملة مكبرة بشوارع مدينة المنصورة، لضبط السيارات المخالفة والتوعية بأهمية اتباع القواعد المرورية .

قاد الحملة اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، والعقيد ممدوح الحصى مدير إدارة مرور الدقهلية، والمقدم حاتم طه وكيل الإدارة، والمقدم شريف شعيشع رئيس مباحث المرور، وضباط وأفراد الإدارة وبأشراف اللواء محمد حجى مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية .

وتمكنت الحملة من ضبط العديد من المخالفات المرورية، تنوعت ما بين مخالفة خطوط سير، وقيادة بدون رخصة تسيير وتحميل ركاب بالمخالفة، وزجاج حاجب للرؤية، ومصادرة عدد كبير من التكاتك والدراجات البخارية .

فيما قام ضباط وأفراد المرور بتوزيع كتيبات تتضمن قواعد المرور، ونشر الوعى المرورى للحد من حوادث الطرق، وسط استحسان كبير من سائقى السيارات.