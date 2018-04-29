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صور ..محافظ بورسعيد يتفقد إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى

الأحد، 29 أبريل 2018 05:06 م
صور ..محافظ بورسعيد يتفقد إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى محافظ بورسعيد يتفقد محطة معالجة الصرف الصناعى


بورسعيد – محمد فرج
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قام المحافظ عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، بتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى للمشروعات الصناعية المقامة جنوب بورسعيد، رافقة فى الزيارة اللواء هانى زكى رئيس شركة سينا للخدمات البترولية والتعدينية المنفذة للمشروع .

وأكد المحافظ خلال تصريحات صحفية له، أن المحطة الجديدة هى الأولى من نوعها التى تقوم بأعمال المعالجة الثلاثة لمياة الصرف الصناعى قبل وصولها إلى بحيرة المنزلة، طبقا للمواصفات العالمية والنسب المسموح بها لوصول هذه المياة إلى البحيرة، وأن مشاكل الصرف الصناعى سوف تنتهى .

ومن جانبة أكد اللواء هانى زكى، أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تشغيلها قبل نهاية العام الحالى بطاقة 35 ألف م3 يوميا، وتستكمل بطاقتها النهائية فى المرحلة الثانية قبل نهاية العام القادم بطاقة إجمالية 60 ألف م3 يومياً، وأنه لأول مرة يتم إستخدام أحدث النظم العالمية فى إنشاء المحطة، والتى تقام على 4200 خازوق خرسانى فى باطن الأرض على عمق 68 متر لتناسب مع طبيعة الأرض، حيث أنها مصممة لإستيعاب التوسعات المستقبلية فى المشروعات الصناعية التى ستقام جنوب بورسعيد .

محافظ بورسعيد يتفقد إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى (1)
محافظ بورسعيد يتفقد إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى (1)

 

محافظ بورسعيد يتفقد إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى (2)
محافظ بورسعيد يتفقد إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى (2)

 

محافظ بورسعيد يتفقد إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى (3)
محافظ بورسعيد يتفقد إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى (3)

 

محافظ بورسعيد يتفقد إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى (4)
محافظ بورسعيد يتفقد إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى (4)

 


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