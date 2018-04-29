صور.. محافظ البحيرة تكرم الأمهات المثاليات فى احتفال مجلس الطفولة والأمومة







البحيرة - ناصر جودة

نظم اليوم المجلس القومى للأمومة والطفولة بالبحيرة احتفالا بمجمع دمنهور للمؤتمرات لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات شهداء الجيش والشرطة والأمهات الاعتباريات لعام 2018.

شارك فى الاحتفال المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة واللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة والنائبة البرلمانية أمل زكريا قطب منسق المجلس القومى للأمومة والطفولة بالبحيرة والعميد حازم بدر الدين نائباً عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية و اللواء مجدى عنانى السكرتير العام لمحافظة البحيرة ووكلاء وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والشباب بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب.

و قامت محافظ البحيرة بتكريم 54 ام مثالية وام لشهداء الواجب وام اعتبارية بمدن ومراكز المحافظة وتم منحهن شهادات تقدير ومبالغ مالية، وخلال الاحتفال تم تقديم فقرات غنائية واستعراضية لتلاميذ المدارس وكذلك عروضا وتواشيح وأدعية دينية.

من جانبها أكدت أمل زكريا قطب منسق المجلس القومى للأمومة والطفولة أن تكريم الامهات المثاليات وأمهات الشهداء من الجيش والشرطة هو تحية متواضعة لهن وتقديراً لجهودهن فى رعاية وتربية جيل من الأبناء قادر على خدمة الوطن.

وأضافت هؤلاء المكرمات هن نموذجا للعطاء والتضحية وبذل الغالى والنفيس خاصة أمهات وزوجات شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم فى سبيل حماية أمن واستقرار الوطن.



محافظ البحيرة تكرم الامهات المثاليات



محافظ البحيرة ومدير الامن خلال الاحتفال



محافظ البحيرة مع الاطفال خلال الاحتفال



تكربم الامهات الامهات المثاليات



جانب من العروض الفنية



جانب من تكريم الامهات المثاليات



تكريم الامهات المثاليات