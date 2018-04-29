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صور.. كليه التربية الرياضية جامعة المنوفية تنظم ملتقى كشفى ثقافى للجوالة

الأحد، 29 أبريل 2018 09:46 ص
صور.. كليه التربية الرياضية جامعة المنوفية تنظم ملتقى كشفى ثقافى للجوالة جانب من الملتقى


المنوفية – محمود شاكر
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نظمت كلية التربية الرياضية ولجنة الجوالة بالكلية بجامعة المنوفية، الملتقى الكشفى الثقافى الأول، وذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبرهيم غريب عميد كلية التربية الرياضية، وإشراف إدارة الجوالة والخدمة العامة برعاية الشباب بالجامعة.  
 
وشارك 4 جوالين من كل كلية بمسابقات مجلة الحائط والنشرة الكشفية، وتفاعل الجوالين والجوالات المشاركين بفقرات مختلفة وتوصيات باستمرار الملتقى لتبادل الخبرات والتفاعل بين العشائر وتحديد موعد تبادل الزيارات بين العشائر.
 
كما شارك القائد طارق عرفه قائد مكتب التدريب والقائد حسن أبوضاوى مدرب عشائر جوالة الجامعة، واختتم الملتقى بفوز كلية التجارة بالمركز الأول والتربية الرياضية فى المركز الثانى والاقتصاد المنزلى فى المركز الثالث.
 
 
فاعليات الملتقى (1)
 

فاعليات الملتقى (2)
 

فاعليات الملتقى (3)
 
 
 

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