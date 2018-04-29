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صور.. سكرتيرعام جنوب سيناء يكرم الفائزين فى مسابقة "الابتكار"

الأحد، 29 أبريل 2018 04:33 م
صور.. سكرتيرعام جنوب سيناء يكرم الفائزين فى مسابقة "الابتكار" تكريم الفائزين فى مسابقة الابتكار


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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شهد اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء رافقه محمد عقل  وكيل وزارة التربية والتعليم حفل تكريم الفائزين فى مسابقة "سيناء تبتكر" والتى نظمتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكى،اليوم الأحد بمقر المركز الدائم للموهوبين بالمدرسة الثانوية الفندقية بالعاصمة طور سيناء.

بدأت فعاليات الاحتفال بالقرآن الكريم تلاوة الطالب أحمد سامى، من المجمع التعليمى بتوشكى، ثم عرض أوبريت "العلم نور المدارس" ، قدمه فريق كورال مدرسة محمد فريد الابتدائية بقيادة الفنان هانى فرج مسؤل الموهوبين بالمدرسة ، تلاه عرضا ضوئيا عن نشاطات إدارة الموهوبين والتعلم الذكى خلال هذا العام والتى كان من أبرزها افتتاح 3 مراكز فرعية للموهوبين فى أبورديس ودهب ورأس سدر.

وإقامة معسكر إعداد القادة بمشاركة 50 طالبا وطالبة يمثلون مدن المحافظة، حصول المحافظة على كأس بطولة كرة السلة فى ملتقى الموهوبين بشرم الشيخ لطلاب ذوى الإعاقة والدمج، حصول الطالبة ندا عودة من مدرسة دهب الثانوية على المركز الرابع فى الإلقاء فى مسابقة مبدعى المستقبل فى دورتها الثانية على مستوى الجمهورية.

واختتمت الفعاليات بتكريم الفائزين فى مسابقة "سيناء تبتكر" والمكرمون هم : مروان محسن الجندى من مدرسة شرم كولدج المرحلة الابتدائية صاحب المركز الأول ومشروعه هو نموذج لمكنسة كهربائية، وحصل على المركز الثانى محمود محروس السيد من بلال بن رباح بنويبع ومشروعه غلاية مياه ودائرة خلاط ومساحة بلاط، بينما حصل يونس سليمان سلمى من مدرسة العاشر من رمضان برأس سدر ومشروعه جهاز إنذار منزلى كما تم تكريم عدد من الطلاب لمشاركتهم الايجابية فى المسابقة وهم : أحمد محمد عثمان من نويبع ومشروعه اباجورة ونافورة مياه، حسن المتولى شريف من مجمع نويبع الثانوى ومؤمن فايز مسعد من رأس سدر، بجانب تكريم المشرفين على المسابقة.

حضر الاحتفال المستشار العسكرى، المقدم تامر العوضى، والدكتور حمد شعيب وكيل وزارة الثقافة، ومحمد فتحى ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، منى سالم، مقررة المجلس القومى للمرأة، محمود سرور، رئيس اللجنة العليا للشباب وأحمد نشأت الأمين العام للجنة وعدد من رموز الأزهرالشريف.

 

الفائزين فى مسابقة الابتكار (1)
الفائزين فى مسابقة الابتكار 

 

الفائزين فى مسابقة الابتكار (2)
الفائزين فى مسابقة الابتكار 

 

الفائزين فى مسابقة الابتكار (3)
الفائزين فى مسابقة الابتكار 

 

الفائزين فى مسابقة الابتكار (4)
الفائزين فى مسابقة الابتكار 

 


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