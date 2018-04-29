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صور.. رفع 50 طن قمامة ومخلفات صلبة بمدينة طهطا بسوهاج

الأحد، 29 أبريل 2018 09:56 ص
صور.. رفع 50 طن قمامة ومخلفات صلبة بمدينة طهطا بسوهاج رفع المخلفات بمدينة طهطا


سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن رفع 50 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة مكبرة بناحية مركز طهطا، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز، وذلك فى إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوراع والميادين، والحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

ومن جانبه قال عدلى أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا فى بيان إن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة بشوارع وطرق المركز تم خلالها تم رفع مستوى النظافة ورفع 50 طن أتربة ومخلفات صلبة ونقلها إلى المدفن الصحى بغرب طهطا، وجارى اعمال المتابعة المستمرة لحملات النظافة.

وشدد المحافظة على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل بنطاق المحافظة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم ، والعمل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية ، وصيانة كشافات الإنارة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتقديم افضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

 

رفع 50 طن قمامة بطهطا (2)
رفع 50 طن قمامة بطهطا 

 

رفع 50 طن قمامة بطهطا (4)
رفع 50 طن قمامة بطهطا

 

رفع 50 طن قمامة بطهطا (5)
رفع 50 طن قمامة بطهطا 

 

رفع 50 طن قمامة بطهطا (6)
رفع 50 طن قمامة بطهطا 

 


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