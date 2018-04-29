صور.. رئيس شركة مياه الشرب بسيناء يتسلم محطة التحلية بطور سيناء

تسلم اللواء سعيد إبراهيم بدة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، اليوم الأحد، محطة تحلية مياه البحر بطاقة 30 ألف متر مكعب بمدينة طور سيناء، من إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بعد الانتهاء من تنفيذ المحطة بالكامل.

وقال اللواء سعيد إبراهيم بدة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء وشمال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" فى ظل القيادة السياسية تم استلام محطة تحلية البحر بطاقة 30 ألف متر مكعب بطور سيناء من إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعد الانتهاء من تنفيذ المحطة بالكامل.

وأضاف سعيد أن هذه المحطة نتيجة الجهود اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والجهاز التنفيذى بالمحافظة تم الانتهاء من إنشاء محطة تحلية البحر بطاقة 30 ألف متر مكعب فى اليوم بتكلفة 554 مليون جنيه لتساهم فى حل أزمة المياه نهائيا وتحقيق طفرة حقيقية على أرض المحافظة.

ومن جانبه قال المهندس جمال عبدالصبور رئيس قطاع المياه والصرف الصحى بجنوب سيناء، إنه تم استلام محطة التحلية البحر اليوم الأحد بعد الانتهاء من تنفيذها بالكامل من الهيئة القومية للبدء فى تشغيلها لخدمة أهالى مدينة طور سيناء وإحيائها بالكامل.

وأكد عبدالصبور أن تكلفة محطة التحلية وإنشاء عدد 5 آبار بسهل القاع وإنشاء خزان 5 آلاف متر بسهل القاع أيضًا وطول 25 كيلومتر مياه لتغذية الخزانات الرئيسية بالمدينة، بلغ إجمالهم 554 مليون جنيه.

وكشف عبد الصبور عن إمكانية توصيل المياه من محطة التحلية بطور سيناء إلى مدينة شرم الشيخ بطول 109 كيلومترات عن طريق خط المياه الذى يربط مدينة الطور بشرم الشيخ، وهذا يعتبر إنجازا بكل المقاييس.

وأكد عبدالصبور أن تحلية مياه البحر آمنة تماما، وتم تحليلها أكثر من مرة وأثبتت التحاليل سلامة المياه.



اللواء إبراهيم بدة أثناء تسلم المحطة تحلية البحر بطور سيناء



اعضاء اللجنة الاستلام المحطة



محطة تحلية المياه الشرب بطور سيناء