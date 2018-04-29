صور.. ختام المهرجان المسرحى الثالث لشباب الجنوب بأسوان







أسوان – عبد الله صلاح

اختتمت مساء السبت، فاعليات المهرجان المسرحى الثالث لشباب الجنوب بمحافظة أسوان، والذى أقيم خلال الفترة من 23 إلى 28 أبريل الجارى، بحضور الناقد هيثم الهوراى رئيس المهرجان ومحمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، ونجوى أحمد سيد، مدير قصر ثقافة أسوان.

يأتى المهرجان الذى نظمته مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، تحت رعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة حراء للمقاولات، ومحافظة وجامعة أسوان.

وتضمنت فاعليات الختام، ندوة ألقاها الدكتور حسن عطية الناقد المسرحى ورئيس المهرجان القومى للمسرح، أدارها بكرى عبد الحميد المدير التنفيذى للمهرجان.

وفى الجزء الثانى من حفل الختام تضمن: السلام الجمهورى، عرض مسرحى نتاج ورشة المسرح، كلمة كلاً من "الباحث سعد فاروق رئيس اقليم جنوب الصعيد، الدكتور حسن عطية الناقد المسرحى ورئيس المهرجان القومى للمسرح، عصام السيد رئيس شرف المهرجان.

كما تضمن الختام، تكريم الفنانة صباح عبيد مرسال فنانة من الجنوب "مدينة كوم أمبو بأسوان"، ولبنى نور، ومن ذوى الاحتياجات عن عرش الغجرى "حسن أحمد حسن ومحمد نصر الدين"، وخالد شعيب المعد بقناة طيبة، الإعلامى عادل فهمى، ثم قدم عرض مسرح عرائس للفنان عمرو حمزة نتاج ورشة تصنيع العرائس، ثم تكريم المدربين بالورش "المخرج اسامة عبد الروؤف و المخرج عمرو حمزة والكاتب بكرى عبد الحميد و الكاتب أحمد أبو خنيجر والمخرج خالد عطالله، ثم اعلنت لجنة التحكيم وهم " الاديب والكاتب أحمد أبو خنيجر، الناقدة المسرحية البحرينية زهراء المنصورى، الناقدة المسرحية هند سلامة عن الفائزين، حجبت اللجنة جائزة النصوص كافة، وجائزة السينوغرافيا المهندس حمدى قطب عن عرض "الغجرى"، فاطمة أبو الحمد عن عرض "ليلة البدر"، المهندسة راندا شريف عن عرض"، وجائزة التمثيل سيدات "ماريان سالم عن عرض "زعف النخيل"، هدير محمود عبد الصبور عن عرض "الغجرى"، سلمة عبدالله عن عرض "جدع النار" تمثيل رجال" جرجس سيدهم عن عرض "الغجرى"، حسن صديق عن عرض "جدع النار"، محمد فوزى عن عرض "زعف النخيل"، وجائزة الاخراج: محمد موسى عن عرض "عقول"، راندا شريف عن عرض "شكاوى على جدران الزمن"، محمود عيد عن عرض "الغجرى".



جانب من تكريم الختام



جانب من حفل الختام



حفل ختام المهرجان