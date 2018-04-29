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صور.. خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض متوجها إلى جدة

الأحد، 29 أبريل 2018 01:41 م
صور.. خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض متوجها إلى جدة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


وكالات الأنباء
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غادر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، العاصمة السعودية، الرياض، متوجها إلى جدة. وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس". 

وكان فى وداع العاهل السعودى، فى صالة التشريفات بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية: "الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز، والأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز، والأمير سعد بن عبد الله بن تركى، والأمير عبد الرحمن العبدالله الفيصل، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار فى الديوان الملكى، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير دولة لشؤون الطاقة فى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطنى، بالإضافة إلى الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة وقادة القطاعات العسكرية.

الملك سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
 
توديع الملك سلمان
توديع الملك سلمان

 

جانب من مغادرة الملك سلمان
جانب من مغادرة الملك سلمان

 

مغادرة الملك سلمان الرياض
مغادرة الملك سلمان الرياض

 


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