صور.. حملات نظافة وتشجير بمصيف بلطيم فى كفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيح، حملة لمقاومة البعوض والتخلص منه بطريقة طبيعية وفعالة وآمنة على الأطفال والكبار، بالتنسيق مع مديرية الصحة بكفر الشيح.

كما شهدت شواطئ المصيف حملات نظافة وزراعة زهور بزروميا وشجرة الدفلى وزراعة أشجار الجهنمية وأشجار الهبسكس بحديقه النرجس الجديدة، المجاورة لملعب كرة القد، استعدادا لموسم الصيف المقبل.

وقال المحاسب فادى شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم لـ "اليوم السابع"، إن الحملة التى يشهدها المصيف بجميع مناطق المدينة المختلفة والشوارع الخلفية ناحية الجبال الرملية ووسط العمارات، بشواطئ المصيف الستة، للقضاء على الناموس والبعوض حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف شميس، أن الحملة تأتى ضمن الخدمات التى تقدمها إدارة المصيف للمصطافين والزائرين، استعدادا لموسم المصيف، وفق تعليمات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ .