صور.. "ثقافة البحيرة" تواجه الإرهاب.. وكيل الوزارة: الفنون خط الدفاع الأول







البحيرة - ناصر جودة

أكد محمد البسيونى وكيل وزارة الثقافة بالبحيرة على أهمية دور الثقافة والفنون فى مواجهة التطرف والأفكار الظلامية، التى تريد تغيير الهوية المصرية، مضيفًا أن الثقافة هى الخط الدفاع الأول مع الجيش والشرطة لمحاربة الإرهاب.

وأشار وكيل وزارة الثقافة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى وجود خطة متكاملة لتوعية الشباب وتنمية مواهبهم الإبداعية من خلال الفاعليات الثقافية المختلفه، وأهمها معرض دمنهور للكتاب، وكذلك القوافل الثقافية والمؤتمرات الأدبية والفنية بالمراكز المختلفة.

ولفت إلى تنظيم 370 ندوة ثقافية وأدبية خلال الفترة الاخيرة، وكذلك تنظيم 17 قافلة ثقافية بمشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف والكنيسة القبطية، بالإضافة إلى رموز الثقافة فى مصر، وذلك بالتعاون مع مبادرة بيت العيلة لاستهداف أكثر من 10 آلاف شاب وفتاة، منها 10 قوافل بالمناطق المحرومة ثقافيا خاصة بالظهير الصحراوى للمحافظة، الذى يشمل وادى النطرون ومركز بدر والنوبارية.

وأوضح مدير ثقافة البحيرة، أنه تم تفعيل بروتوكولات التعاون مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة من أجل إقامة فاعليات ثقافية تعمق روح الانتماء والوحدة الوطنية وقبول الآخر.

وعن المبادرات الجديدة التى تقدمها مديرية الثقافة بالبحيرة، أكد محمد البسيونى أنه سيتم تأسيس أول فرقة فنون شعبية لذوى الاحتياجات الخاصة، لصقل مواهبهم وتقديم إبداعاتهم المكنونة من أجل إدماج فى المجتمع بشكل يليق بهم، مشيرًا إلى إقامة نادى أدب البادية بوادى النطرون وهو أول نادى أدب فى مصر يهتم بشعراء البادية اللذين عانوا من التهميش الثقافى خلال العقود الماضية.

وكذلك تم وضع خطة متكاملة لإعادة مسرح الشارع إلى الوجود مرة أخرى من أجل تقديم الثقافة والفنون إلى المواطنين فى مناطقهم وتجمعاتهم بالقرى والمدن المختلفة.

وعن الدور الثقافية الجديدة أو ما يسمى بالبنية التحتية الثقافية، أكد وكيل وزارة الثقافة على تطوير كافة قصور الثقافة بمراكز المحافظة من أجل رفع الوعى الثقافى، بالإضافة إلى إنشاء مراكز وقصور جديدة للثقافة للتفاعل مع المواطنين وتلبية احتياجتهم بعيدا عن الأنشطة النمطية.

وأشار إلى أنه جارى الانتهاء من إنشاء قصر ثقافة دمنهور بتكلفة 66 مليون جنيه على مساحة 1129 مترا بوسط المدينة، والذى كان مطلبا شعبيا لجموع المثقفين طوال السنوات الماضية، وكذلك إنشاء قصر ثقافة وادى النطرون الذى أقيم بطراز فريد على غرار النماذج المعمارية للفنان العالمى حسن فتحى بمساحة 4 آلاف متر، كما تم إنشاء المركز الثقافى بقرية كوم الحاصل التابعة لمركز الدلنجات كأول مركز ثقافى خارج المدن بمحافظة البحيرة.



محرر اليوم السابع مع مدير ثقافة البحيرة



وكيل وزارة الثقافة بالبحيرة



معارض الفن التشكيلى بالبحيرة



تكثيف الندوات الثقافية بالتعاون مع بيت العيله



انشاء قصر ثقافة دمنهور بتكلفة 66 مليون جنيه