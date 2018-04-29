صور.. أهالى الواسطى فى بنى سويف يطالبون بتحويل المستشفى المركزى لعام







بنى سويف ــ هانى فتحى

نصف مليون مواطن هم سكان مدينة الواسطى والقرى التابعة لها شمال محافظة بنى سويف، ونصف مليون آخرين بقرى مراكز اطفيح والصف والعياط بمحافظة الجيزة وبعض قرى الفيوم، وتعد مستشفى الواسطى المركزي الملاذ الوحيد لهم لتلقى الخدمات الطبية فى حالات الطوارئ وكذلك العيادات الخارجية .

وترجع أهمية مستشفى الواسطى المركزي شمال محافظة بنى سويف ليس لكونها تخدم مركز الواسطى والقرى التابعة لمراكز أطفيح والصف والعياط فقط، بل لكونها الملاذ الأول لاستقبال حالات الطوارئ من الحوادث على الطريق الصحراوى الغربي وطريق الفيوم القاهرة والطريق الصحراوى الشرقى والطريق الزراعى بنى سويف – الواسطى .

محمد رشاد أحد سكان مدينة الواسطى يقول إنه على الرغم من الكثافة السكانية العالية لمدينة الواسطى وقراها، إلا أن المستشفى المركزي بالمدينة تفتقر لنقص أسرة العناية المركزة وقلة إعداد الأطباء، مشيراً إلى أن المستشفى بحاجة الى تحويلها الى مستشفى عام لتقديم خدمات طبية أعلى .

فيما قال محمد الصباغ من سكان مدينة الواسطى "أقرب مستشفى عام على بعد 40 كيلو وهى مستشفى بنى سويف العام الوحيدة فى المحافظة، وأهالى مراكز الواسطى وقرى مراكز الجيزة فى أشد الحاجة إلى تحويل المستشفى المركزي الى عام لاستقبال أعداد أكبر من المواطنين، وتوافر الأطباء المتخصصين فى كافة التخصصات الطبية".

وأضاف الصباغ، تقدمنا بطلبات عدة لوزير الصحة لرفع كفاءة المستشفى ذات الصرح الكبير للاستفادة من الأدوار والمباني المغلقة وتحويلها الى مستشفى عام، إلا أن وزير الصحة لم يستجيب لطلبنا، على الرغم من ارتفاع نسبة وفيات الحوادث فى تلك المنطقة.

فيما قالت انتصار محمد من سكان مركز الواسطى "المحافظة تحتاج إلى مستشفى عام ومن المفترض أن تكون مستشفى الواسطى هى الأحق بذلك من مستشفى ناصر أو الفشن، كونها تستقبل حوادث 3 طرق رئيسية يومياً".

النائب بدوى النويشى عضو الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر عن حزب مستقبل، أكد على ضرورة تحويل المستشفى المركزي بمدينة الواسطى الى مستشفى عام، مشيراً إلى أنه تقدم بطلب مع النائب محمد زكي السويدي رئيس الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر، بسرعة تحويل مستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بني سويف، إلى مستشفى عام، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية وإنشاء مستشفيات جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ من أجل تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف النويشى لـ"اليوم السابع"، أن رئيس مجلس النواب أحال الطلب إلى لجنة المقترحات والشكاوى التى شكلت لجنة وناقشت الأمر، وتم تحرير تقرير بالمشكلة، وقرر المجلس إحالة التقرير الى مجلس الوزراء لسرعة تحويل المستشفى من مركزى إلى عام، وأضافت قسما جديدا للأشعة المتعددة .

وطالب النائب بدوى النويشى فى التقرير بضرورة تحويل المستشفى إلى عام كونها تخدم مراكز الواسطى والصف وأطفيح والعياط والطريق الصحراوى الشرقى والغربى، بالإضافة إلى تردد كبير من المواطنين عى العيادات الخارجية بالمستشفى يومياً .

فيما كان رد مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف فى التقرير الذي قدمته لجنة المقترحات والشكاوى، وحصل "اليوم السابعط على نسخة منه، أن المديرية ليست لديها مانع من تحويل المستشفى إلى عام.

وأضاف التقرير، أن المستشفى تحتاج إلى رفع كفاءتها وتطوير بنيتها الأساسية، وتطوير مبنى الاستقبال، وإنشاء مبنى للطوارئ على أن يتضمن قسم استقبال وطوارئ و3 غرف عمليات طوارئ وتوفير جهاز رنين مغناطيسي وتزويد عيادات خارجية إضافية لتخفيف الضغط والزحام الشديد، وزيادة أعداد الأسرة من 140 إلى 200 سرير، وتجهيز قسم قسطرة قلبية وإنشاء وحدة جهاز هضمى، مع تجهيز قسم جديد للأطفال 60 سريرا، وزيادة عدد الحضانات ليصل إجمالي الحضانات إلى 45 حضانة، مع تجهيز معمل متكامل، وإدارة حسابية مستقلة، وتوفير قوى بشرية من الأطباء في تخصصات "العناية المركزة والأطفال ورعاية القلب والمخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية.