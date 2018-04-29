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شبكه كابلات جديدة بمنطقة الحراسات بحى الضواحى فى بورسعيد

الأحد، 29 أبريل 2018 06:20 م
شبكه كابلات جديدة بمنطقة الحراسات بحى الضواحى فى بورسعيد اعمال صيانه اعمدة الانارة


بورسعيد – محمد فرج
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نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، بحى الضواحى، أعمال فك وإعادة تركيب 50 عامود إضاءة عامه ومد شبكة كابلات جديدة بمنطقة الحراسات .

وقال بيان المحافظة، إنه تم بدء أعمال الإحلال وتجديد البنية الأساسية بمنطقة الحراسات وبدء أعمال الرصف بالمنطقه التى يجرى لها حاليا مد شبكة كابلات جديدة وولاعات بالمنطقه وإعادة فك وتركيب 50 عامود إضاءة عامة، فضلا عن عمل الصيانة اللازمة لولاعة منازل العمارة 94 بمنطقة السيد متولى .

 وأضاف أنه تم تركيب 39 كشافا جديدا بمنطقة القابوطى وفك وإعادة تركيب واحلال وتجديد عدد من أعمدة الإضاءة العامه بالمنطقة، وتركيب 9 أعمده إضاءة عامة جديدة و 6 كشافات بمحيط مركز العلوم والتكنولوجيا .

وأشار البيان إلى تركيب 16 عامودا جديدا بالكشافات والكابلات بسوق الموبيليا الجديد و 10 أعمدة جديدة بمنطقة مساكن برسيل و 5 أعمدة بمنطقة النصر خلف مدرسة القابوطى، وذلك وفق الخطة الإستثمارية للعام المالى 2018 .

 

 

 

 


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