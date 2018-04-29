شاهد.. جندى بجبهة نهم بصنعاء يكشف لـ"اليوم السابع" أنواع أسلحة الحوثيين







رسالة نهم صنعاء - إيمان حنا

تبعد "نهم" حوالى 25 كلم عن أمانة صنعاء، وتتجاوز مساحتها 1841 كلم مربع، وتتميز بسلاسل جبلية وعرة تطل مباشرة على العاصمة، وتعد "نهم" أكبر مديريات صنعاء يحدها من الشمال مديرية أرحب، وهى التابعة لأمانة العاصمة، ومن الغرب العاصمة صنعاء، لذا فالنجاح فى هذه المعركة يعنى الوصول لأمانة العاصمة ووقوعها تحت سيطرة الجيش اليمنى.

ويوضح لنا عبد العزيز، أحد المجندين على الجبهة، أن الضرب وتبادل إطلاق النار مستمر ليلا ونهارا، والمناوشات تحدث من وقت لآخر، ومن أكثر الأسلحة التى يستخدمها الحوثى أعيرة 14 و23، ومع العدو أسلحة كثيرة متطورة لكننا الأقوى.