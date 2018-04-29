video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 أبريل 2018 12:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شاهد.. جندى بجبهة نهم بصنعاء يكشف لـ"اليوم السابع" أنواع أسلحة الحوثيين

الأحد، 29 أبريل 2018 11:03 م
شاهد.. جندى بجبهة نهم بصنعاء يكشف لـ"اليوم السابع" أنواع أسلحة الحوثيين جندى بجبهة نهم


رسالة نهم صنعاء - إيمان حنا
إضافة تعليق

1776-ايمان-حنا
 
 
 
 
 
تبعد "نهم" حوالى 25 كلم عن أمانة صنعاء، وتتجاوز مساحتها 1841 كلم مربع، وتتميز بسلاسل جبلية وعرة تطل مباشرة على العاصمة، وتعد "نهم" أكبر مديريات صنعاء يحدها من الشمال مديرية أرحب، وهى التابعة لأمانة العاصمة، ومن الغرب العاصمة صنعاء، لذا فالنجاح فى هذه المعركة يعنى الوصول لأمانة العاصمة ووقوعها تحت سيطرة الجيش اليمنى.
 
ويوضح لنا عبد العزيز، أحد المجندين على الجبهة، أن الضرب وتبادل إطلاق النار مستمر ليلا ونهارا، والمناوشات تحدث من وقت لآخر، ومن أكثر الأسلحة التى يستخدمها الحوثى أعيرة 14 و23، ومع العدو أسلحة كثيرة متطورة لكننا الأقوى.
 

إضافة تعليق

جبهة نهم

صنعاء

اليمن

الاوضاع فى اليمن

الحوثيين




لا تفوتك
السيسى لـ"العمال": "مقدرش اعمل حاجة من غيركم.. وهتتعبوا معايا اكتر" - صور

السيسى لـ"العمال": "مقدرش اعمل حاجة من غيركم.. وهتتعبوا معايا اكتر" - صور

التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مايو الثلاثاء المقبل

التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مايو الثلاثاء المقبل

أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح

أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح

فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا

فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا

اتحاد الكرة: إقامة نهائى كأس مصر 14 مايو فى حالة خروج الأهلى

اتحاد الكرة: إقامة نهائى كأس مصر 14 مايو فى حالة خروج الأهلى

فى أول تصريح لها بعد اللقب.. ملكة جمال العالم: قلبى متعلق بمصر لأنها بلد الأمان

فى أول تصريح لها بعد اللقب.. ملكة جمال العالم: قلبى متعلق بمصر لأنها بلد الأمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة