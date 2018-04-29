زوجة سفير أمريكا بالجزائر تثير الجدل بارتداء الحجاب بمسجد الأمير عبدالقادر







كتبت آمال رسلان

ظهر السفير الأمريكى بالجزائر، جون دى روشى، وزوجته "كارين"، فى بعض المناطق السياحية بالجزائر، وأثارت زوجة السفير جدلا كبيرا بعدما ظهرت فى بعض الصور ترتدى حجابا، خلال زيارة مسجد الأمير عبد القادر بولاية قسنطينة.

وكتبت زوجة السفير عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد هذه الزيارة: "مسجد جميل جدا وفريد من نوعه"، ووصفته بـ"المبهر"، فى حين تباينت آراء المعلقين على الصورة، بين من اعتبرها ترويجا للسياحة فى الجزائر، ومن دخل فى جدل دينى حول تصرف زوجة السفير وارتدائها الحجاب.

زوجة السفير الأمريكى بالجزائر ترتدى الحجاب

زوجة السفير الأمريكى بالجزائر فى مسجد الأمير عبد القادر

صورة لزوجة سفير واشنطن فى الجزائر بالحجاب

