روسيا: أمريكا وبريطانيا تشن حربا على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسبب سوريا

روسيا: أمريكا وبريطانيا تشن حربا على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسبب سورياالأحد، 29 أبريل 2018 03:02 ص
جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
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اتهم مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولجين، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بشن حربا على المنظمة.
ونقلت قناة روسيا اليوم الليلة عن شولجين، قوله "تلك الدول الثلاث تؤكد بقصفها لسوريا ردا على الهجوم الكيميائى المزعوم فى بلدة دوما، أنها لا تكترث بالمنظمة وتظهر استخفافها المطلق بقيادة الأمانة الفنية للمنظمة المتمثل بمديرها العام أحمد أوزومجو.
وأضاف قائلا "وفى ظل ذلك يتجلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تشن حربا حقيقية على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وكان مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد قال إنه تم إثبات بالوثائق مدى زيف الهجوم الكيميائى الزعوم فى مدينة دوما لكل العالم عبر الوفد المشارك فى مؤتمر منظمة حظرالأسلحة.
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